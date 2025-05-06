Motorine indirim bu kez büyük geldi 7 Mayıs itibariyle litresi benzinden ucuz olacak

LPG indiriminin ardından sırada motorin indirimi var. Gece yarısı itibariyle motorin indirimi pompaya yansıyor. Motorinine gelen indirimle litre fiyatı benzin fiyatlarının altına inecek. Şimdilik benzin fiyatları için indirim haberi yok.

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Petrol fiyatları üretim artırımı kararıyla birlikte son 4 yılın en düşük seviyesine inmiş durumda. Petrolün varil fiyatı 60 doların altına inince akaryakıt fiyatlarına indirim haberleri arka arkaya gelmişti. Bu hafta indirim açılışını LPG yaptı.

Motorin indirimi 1 lira 31 kuruş

Sırada motorin indirimi var. Gece yarısından sonra motorinin litre fiyatı 1 lira 31 kuruş indirimli olacak. Çarşamba gününden itibaren geçerli olan motorin indirimi ile litre fiyatı 44 liraya gerileyecek.

6 Mayıs salı günü itibariyle ilk olarak LPG fiyatlarında 1 lira 20 kuruş indirim yapılmıştı. Güncel benzin , motorin ve indirimli LPG fiyatları şöyle;

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları; Benzin litre fiyatı: 45.20 TL, Motorin litre fiyatı: 45.41 TL, LPG litre fiyatı: 26,19 TL TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları; Benzin litre fiyatı: 45.05 TL, Motorin litre fiyatı: 45.29 TL, LPG litre fiyatı: 25,59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları; Benzin litre fiyatı: 45.81 TL, Motorin litre fiyatı: 46.22 TL, LPG litre fiyatı: 26,09 TL

İzmir akaryakıt fiyatları ; Benzin litre fiyatı: 46.17 TL, Motorin litre fiyatı: 46.56 TL, LPG litre fiyatı: 26,04 TL