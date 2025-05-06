Gazze’de can kaybı 52 bin 615’e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de can kaybı 52 bin 615’e, yaralı sayısı ise 118 bin 752’ye ulaştı; enkaz altındaki çok sayıda kişinin hâlâ çıkarılamadığı bildiriliyor.

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İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi’ne başlattığı askeri operasyonlar tüm şiddetiyle sürerken, bölgede sivil kayıplar her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre, saldırıların başladığı tarihten bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 615’e, yaralananların sayısı ise 118 bin 752’ye ulaştı.

Bakanlık, yalnızca son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 48 kişinin cenazesinin ve 142 yaralının ulaştırıldığını bildirdi. Ayrıca, 18 Mart’ta İsrail tarafından tek taraflı olarak bozulan ateşkesin ardından geçen süre zarfında 2 bin 507 kişinin daha hayatını kaybettiği, 6 bin 711 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, halen enkaz altında çok sayıda cesedin bulunduğu, bu nedenle toplam can kaybının daha da artabileceği uyarısında bulunuldu.

İsrail’in yoğun saldırıları karşısında bölgedeki insani kriz derinleşirken, uluslararası toplumun kalıcı bir ateşkes ve sivillerin korunmasına yönelik çağrıları da artmaya devam ediyor.