Yandex Maps yeni geliştirdiği özelliğiyle güzergah boyunca yol ücretlerini gösteriyor

Yandex Maps geliştirdiği yeni özellik sayesinde ücretli yolların geçiş ücretlerini önceden görüntülemeyi ve alternatif güzergahlarla seyahat maliyetlerini daha öngörülebilir hale getirdiğini duyurdu .

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, uygulamanın son güncellemesiyle birlikte kullanıcılar, rota üzerindeki ücretli yol geçişleri için ödeyecekleri ücretleri önceden görebiliyor. Bu sayede sürücüler, hem seyahat maliyetlerini önceden tahmin edebiliyor hem de alternatif, ücretsiz güzergahları tercih etme şansına sahip oluyor.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar bir rota oluşturduğunda, sistem ücretli yolları vurguluyor ve Sınıf 1 (binek otomobil) araçlar için geçerli olan ücretleri net şekilde görüntülüyor. İlgili ücret, yalnızca güzergaha dahil olan ücretli yol bölümleri için özel olarak belirtiliyor.

Örneğin İstanbul Avrupa Yakası'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken önerilen rota, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun (O-7) bir bölümünü içerebiliyor. Yandex Maps, her bir ücretli geçiş için yol boyunca geçerli olan ücretleri kullanıcıya şeffaf şekilde sunuyor. Bu yeni özellik, Yandex Maps ve Yandex Navi'nin hem iOS hem de Android'deki en son sürümlerinde kullanılabiliyor.

Bu güncellemenin ötesinde, Yandex Maps ve Yandex Navigasyon halihazırda daha güvenli ve daha verimli sürüş deneyimini teşvik etmek için tasarlanmış bir dizi faydalı özellik daha sunuyor. İlk olarak, sürücüler hız sınırlarını aştığında sesli uyarılar vererek trafik kurallarına uyulmasını teşvik ediyor. Kullanıcılar rotalarını planlarken kötü ve asfaltsız yollardan kaçınma seçeneğini tercih edebiliyor. Ek olarak kullanıcılar, Türkiye'deki şehirlerin haritalarını indirerek internet bağlantısı olmadan da kapsama alanının sınırlı olduğu bölgelerde dahi güvenilir navigasyon hizmetine erişebiliyor. Bunun yanı sıra, yolların kapalı olduğu durumlarda ise, uygulama başlangıç ve bitiş tarihlerini ve saatlerini göstererek sürücülerin alternatif rotalar planlamasına yardımcı oluyor.

Yandex Türkiye, Yandex Maps ve Navigasyon uygulamaları ile Karayolu Trafik Haftası kapsamında, planlanan rota boyunca ücretli yolların ücretlerini tam olarak gösteren yeni özelliğiyle trafik verimliliğine olan bağlılığını bir kez daha vurguluyor. Mevcut ve yeni geliştirdiği tüm bu özelliklerle Yandex Maps ve Yandex Navigasyon Türkiye genelinde sürüş deneyimini daha güvenli, ekonomik ve konforlu hale getirmeyi hedefliyor.