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Ünlü televizyoncu Hakan Ural Ekol TV'de

Ünlü televizyoncu Hakan Ural Ekol TV'de

Yayın hayatında birinci yılını kutlayan Ekol TV, ünlü televizyoncu Hakan Ural ile el sıkıştı. Programın sunuculuğunu, gazeteci Çağlar Cilara üstlenecek. Hakan Ural ve Cilara ikilisi, haftanın öne çıkan konularını masaya yatıracak.

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Ekol TV, yayın hayatının birinci yılını tamamlarken Hakan Ural ile yeni bir iş birliği duyurdu. Anlaşma kapsamında Hakan Ural, her Salı 22.00’da Ekol TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Programın sunuculuğunu gazeteci Çağlar Cilara üstlenecek. Haftalık olarak yayınlanacak içerikte, güncel konular ve öne çıkan başlıklar ele alınacak.

EKOL TV YÖNETİMİ İLE GERÇEKLEŞEN GÖRÜŞME

Anlaşma öncesinde Hakan Ural, Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru ile bir araya geldi. İki taraf arasındaki görüşme sonrası çekilen hatıra fotoğrafı, iş birliğinin resmiyet kazandığını gösterdi.

Ünlü televizyoncu Hakan Ural Ekol TV'de - Resim: 0

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