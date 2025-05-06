Selçuk Tengioğlu'nun kızı öyle şeyler anlattı ki! 2 kardeşini öldürdüğü gün evdeydi

Özgür Özel'e düzenlediği saldırıyla gündeme gelen Selçuk Tengioğlu, mazisiyle dehşete düşürüyor. Anneler gününde 2 küçük çocuğunu katleden Selçuk Tengioğlu, pencereden atlayıp kaçmasaydı kızını da öldürmüş olacaktı. Selçuk Tengioğlu'nun elinden son anda kurtulan kızı İsmail Saymaz'a konuştu ve 'ölmesi için dua ediyoruz' dedi.

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Selçuk Tengioğlu tam bir baş belası... İlk kabusu ailesine yaşatmış evlat katili olan biri. Ağabeyi onu tanımlarken "evinize gelir yer içer bir anda bıçağını çıkarıp sizi öldürebilir' demişti. Selçuk Tengioğlu'nun öldürdüğü 2 çocuğu dışında 3 çocuğu daha var. Babalarının korkusu yüzünden 2'si yurt dışına kaçmış. 2 çocuğunu öldürdüğü gün pencereden atlayarak kurtulan kızı ise Türkiye'de adresini gizleyerek yaşıyor. Olay günü 16 yaşında olan genç kadın şimdi evli ve çocuklu...

Yerimizi gizli tutuyoruz korku içindeyiz

Gazeteci İsmail Saymaz o kıza ulaştı... Genç kadın olayı öğrendiği andan beri diken üstünde ve "ölsün diye dua ediyoruz' dedi. İşte İsmail Saymaz'ın köşesinden aktardıkları;

-Özgür Bey’e saldırı yapan kişinin kızıyım. 2004 yılında saldırıya uğradığı için balkondan atlayan kızı benim. Babam olan o şahıstan dolayı can güvenliğim yok. Yerimizi gizli tutuyorduk. Çok üzgünüm. Diyecek bir şey bulamıyorum. Küçük bir şehirde yaşıyorum ve çok korkuyorum.”

Babasının zarar vermesinden korktukları için hem kendisi hem de kız kardeşinin yıllardır adreslerini gizlediklerini ve sosyal medya kullanmadıklarını söyledi. Tengioğlu, “Şu an biz de korku içerisindeyiz. Bundan sonraki hayatımız yine bir kaçış içerisinde olacak” dedi.

Ölmesi için dua ediyoruz

Sordum. “Selçuk Tengioğlu ismi size ne hissettiriyor?” Şöyle cevap verdi:

-“Nefret! Bu ismi duyduğumuz zaman ölmesi için dua ediyoruz. Bir caniye karşı insani bir duygumuz yok açıkçası.”

(...) Biz oturduğumuz yeri, hangi şehirde yaşadığımızı belirtmiyoruz. Can güvenliğimiz yok. Can güvenliğimiz olmadığı için bir yer, isim, şu anki soy isim, adres, çocuklarımızın okuduğu okul… Hiçbir şekilde belirtmiyoruz. Sosyal medya kullanmıyoruz. Kendisinin tarafıyla iletişim dahi kurmuyoruz.

-Sadece cezaevinden çıktığından haberimiz vardı. Çıktığı zaman ulaştı bize telefonla. Bundan 10 yıl önce… Haberlerde “16 yıl yattı” demişler. 16 yıl yatmadı. 12 yıl yattı.

Haberlerde gördük

-Bu olay olduğunda ailemle dışarıdaydım. Haberi izlediğimizde “Özgür Özel'in başına bu olay gelmiş” dedik. Aramızda eleştirdik. Sonra eşim, “Özel'e saldırı yapan kişi babanmış” dedi. Tekrar izledik. İsim, soy isim çıkmaya başladığı zaman kendisi olduğunu anladık. 21 yıl öncesine götürdü bizi. Şu an 21 yıl öncesindeki yaşadığımız duyguların hepsini fazlasıyla yaşıyoruz. Benim, eşimin, çocuklarımın çevresi; bayağı etkilendik ve çok üzüldük. Hatta bundan sonra tehlike altında olduğumuzu anlıyoruz.

Korku içindeyiz yine kaçacağız

-Özgür Bey'e mesaj bıraktım. Şu an biz de korku içerisindeyiz. Bunun yatacağı süre fazla bir süre olmayacakmış. Bundan sonraki hayatımız yine böyle bir kaçış içerisinde olacak.