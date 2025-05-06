E-Nabız'dan kontrol edin aile hekiminiz değişmiş olabilir 1 ay süreniz var

Sağlık Bakanlığı, 6 Mayıs itibariyle aile hekimi ile ikamet adresi farklı olan vatandaşların kayıtlarını otomatik olarak güncelliyor. Yeni sistem ilçeler için değil iller bazında olacak. 1 ay içinde e devlet ya da e nabız üzerinden başvurursanız eski aile hekiminize dönebileceksiniz. E Nabız üzerinden aile hekiminizi kontrol etmekte fayda var.

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Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, aile hekimliği ile ikamet adresi eşleştirme güncellemesi hakkında bilgi verdi. Bugün itibariyle yapılan güncelleme konusunda SMS ile de bilgilendirme yapılacak.

Kimin aile hekimi değişecek?

Aile hekimi ikametgah güncellemesi ile bir yıl boyunca aile hekimi kayıtlı olduğu ilde hiçbir sağlık hizmeti almamış ve fiilen başka bir şehirde yaşayan vatandaşlar, sistem tarafından otomatik olarak yeni adreslerindeki en yakın aile hekimine yönlendirilecek.

Sadece iller için geçerli

Bu güncelleme sadece farklı iller için geçerli olacak. Aynı şehir içinde, farklı ilçelerde oturan vatandaşlar bu sistemden etkilenmeyecek. Bakanlık, aile hekimliği kaydı değiştirilen vatandaşlara SMS göndererek bilgilendirme yapacak.

1 ay içinde başvurun

Güncelleme sonrasında aile hekiminiz değişirse geri dönme hakkınız da var. Bunun için e-Nabız veya e-Devlet üzerinden bir ay içinde önceki aile hekimine geri dönüş talebinde bulabilirsiniz.

İkametgah aile hekimi eşleştirmesi

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, şu bilgileri paylaştı:

-86 milyon vatandaşımızın içinde aile hekimine kayıtlı bulunduğu il ile ikamet adresinin bulunduğu il farklı olanları sistemden liste halinde çekmiş olduk. Örneğin, Ankara'da aile hekimine kayıtlı ancak ikamet adresi İstanbul'da olan bir vatandaşımızı düşünelim; bir yıl içerisinde aile hekiminin kayıtlı olduğu Ankara'da herhangi bir şekilde sağlık kuruluşuna başvurmamış ve ikamet adresi de İstanbul'da olduğunda aile hekimine daha kolay ulaşsın, aile hekimliğindeki hizmetleri daha etkin bir şekilde almış olsun, aile hekimimiz de o vatandaşımıza ulaşsın diye mayıs ayı itibarıyla onların aile hekimliği kaydını İstanbul'a alıyoruz. İstanbul'daki İl Sağlık Müdürlüğümüz de o vatandaşımızı yine adresine en yakın ve uygun aile hekimine kaydetmiş olacak."

- "Burada özellikle şunun altını çizmek istiyoruz, bu işlemden sonra 1 ay içerisinde vatandaşlarımız 'https://enabiz.gov.tr/' web sitesi üzerinden e-Devlet veya e-Nabız şifresiyle giriş yaparak, önceki kayıtlı olduğu aile hekimine dönüş işlemini yapabilecek.

Aile hekimi değişme kriteri

-Burada da 1 yıl içerisinde aile hekimine gitmemiş ve o aile hekiminin bulunduğu ilde sağlık hizmeti almamış olmayı kriter olarak aldık. O vatandaşlarımızın aile hekimliği kayıtlarını, ikametlerinin bulunduğu ile taşıyoruz. Orada İl Sağlık Müdürlüğümüz de bu kişileri ikamet adreslerinin bulunduğu en yakın aile hekimine alacaklar ve vatandaşlarımız da tekrar eski aile hekimine dönmek isterlerse bir ay içerisinde eski aile hekiminin bulunduğu ile e-Nabız üzerinden girerek bu nakil işlemlerini yapmış olacaklar."

SMS ile bilgi verilecek

-"Bu sistem içerisinde olan vatandaşlarımızın aile hekimliği kaydı, ikametinin bulunduğu ile alındığında kendilerine Sağlık Bakanlığımız tarafından bir SMS gönderilecek. Orada da bilgilendirme içerisinde başvuracakları yöntem de yazmış olacak ve bir ay içerisinde tekrar eski aile hekimine dönmek isterlerse de dönebilecekler."