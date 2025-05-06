Adalet Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! Cezaevinden çıkanlara yeni 'ayar'

CHP lideri Özel’e saldırı sonrası infaz rejimi yeniden tartışmaya açıldı; Türkiye’de cezaevinden çıkan her iki kişiden biri tekrar suç işliyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre cezaevinden çıkanların yüzde 45’i yeniden suç işliyor; Bakanlık yeni bir infaz sistemi için çalışmalara başladı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırının ardından saldırganın suç geçmişi ve şartlı tahliye ile salıverilmesi, Türkiye’deki infaz sistemiyle ilgili uzun süredir devam eden tartışmaları yeniden alevlendirdi. Olay sonrası kamuoyunda “cezasızlık algısı” yeniden gündeme gelirken, Adalet Bakanlığı kaynakları yeni düzenleme sinyalleri verdi.

CEZAEVİNDEN ÇIKANLARIN YARISI YENİDEN SUÇ İŞLİYOR

Cezaevinden çıkan her iki kişiden biri yeniden suç işliyor. Bu oran, dünya ortalamasıyla da örtüşüyor:

Yüzde 40 ila 45 aralığında. Yetkililere göre bu rakam, suçun psikolojik eşiği aşıldıktan sonra tekrar edilme riskinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. “Bir kez suç işleyen, ikinci kez bu eşiği geçmekte zorlanmıyor” diyen Bakanlık kaynakları, bu sorunun bireysel değil sistemsel bir problem olduğunu vurguluyor.

TÜRKİYE'DE BİR MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İNFAZ SİSTEMİNE TÂBİ

Güncel verilere göre Türkiye’de cezaevlerinde 400 binden fazla tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bunun yanında, 600 bin civarında hükümlü de denetimli serbestlik kapsamında cezalarını cezaevi dışında infaz ediyor. Bu rakamlar, toplamda 1 milyonu aşkın kişinin doğrudan infaz sistemi içinde yer aldığını ortaya koyuyor.

BAKANLIK HAREKETE GEÇİYOR: YENİ İNFAZ REJİMİ MASADA

Türkiye gazetesinin haberine göre; Adalet Bakanlığı yetkilileri, mevcut infaz sisteminin toplumdaki cezasızlık algısını derinleştirdiğini kabul ederek yeni bir model üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Geliştirilmekte olan yeni rejimin iki temel hedefi var:

Birincisi, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek şekilde cezaların etkili şekilde uygulanmasını sağlamak; ikincisi ise cezaevinden çıkan bireylerin topluma yeniden kazandırılması için denetimli serbestlik mekanizmasını güçlendirmek.

Bakanlık kaynakları bu sürecin sadece yargı kurumlarıyla çözülemeyeceğini belirtiyor. “Bu sadece Adalet Bakanlığı'nın değil, aynı zamanda ailelerin, toplumun, yerel yönetimlerin ve devletin bütün kurumlarının birlikte çözmesi gereken bir meseledir” diyen yetkililer, suçun önlenmesinde sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.