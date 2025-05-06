MİT'ten MOSSAD'a ağır darbe! Bombalı tuzaklar böyle çökertildi

Türkiye son yılların en büyük istihbarat operasyonlarından birisini İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD'a karşı yaptı. İstanbul havalimanında yakalanan cihazların MOSSAD'a ait olduğu öğrenildi. İstihbarat dünyasında büyük ses getiren operasyonla birlikte, Türkiye'nin ulusal güvenliğini koruma kararlılığı bir kez daha gözler nüne serildi. İşte operasyonun detayları...

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Geçtiğimiz yıl 17 Eylül'de dünya kamuoyu, Lübnan'da gerçekleşen eş zamanlı patlamalarla sarsıldı. Hizbullah mensuplarının kullanımında olan çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi.

Patlamalarda 2'si çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı. 18 Eylül'de de yine aynı şekilde telsizlerin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı. Çağrı cihazlarına gelen mesaj sonrası yaşanan patlamaların arkasında ise İsrail istihbarat servisi MOSSAD vardı.

İddiaya göre MOSSAD, Hizbullah'ın satın alacağı çağrı cihazlarına önceden ulaşarak çok sayıda patlayıcıyı bu çağrı cihazlarına yerleştirdi. Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi, patlatılan çağrı cihazlarını üreten firma olarak Macar ortağı 'Bac Consulting KFT' isimli firmayı işaret etti. Ancak bu firmanın da İsrail tarafından paravan bir şirket olarak kurdurulduğu iddia edildi.

MİT'İN RADARINA GİRDİ

İşte bu çağrı cihazlarıyla aynı marka ve model bomba yüklü bin 300 adet çağrı cihazı ve 710 adet şarj aleti dolusu kargonun patlamalardan sadece birkaç gün sonra Lübnan'a gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda MİT'in radarına takıldığı ortaya çıktı. MİT, 20 Eylül'de Lübnan'daki patlamalardakine benzer nitelikte çağrı cihazlarının İstanbul'dan Lübnan'a gönderileceği istihbaratına ulaştı.

MİT, hemen devreye girerek havalimanları ve limanları mercek altına aldı. Lübnan'daki patlamalardan bir gün önce 16 Eylül'de Tayvan menşeli SMT Global Lojistik Limited firması tarafından lojistiği sağlanan 4 paletlik kargo malzemesi, TK6141 sefer sayılı Hong Kong- İstanbul Kargo uçağı ile İstanbul Havalimanı'na geldi. Bu paletlerde toplam 61 koli 850 kilogramlık yük bulunuyordu. Kargonun, 27 Eylül tarihinde TK830 İstanbul- Lübnan/Beyrut 06.50 kalkışlı sefer sayılı kargo uçağı ile Lübnan'a gidecek şekilde gönderildiği tespit edildi.

BOMBA İMHA EKİPLERİ AÇTI

Kargonun 235 HKG 92890070 sayılı düzenlenen konşimento içeriği kontrol edildi. Ürün bilgisinin 'Food Chopper' (Yiyecek Parçalayıcısı) olduğu görüldü. Güvenlik birimleri harekete geçti ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bomba İmha Şube Müdürlüğü personeli ile birlikte kargolar tek tek incelenmek üzere açıldı.

BİN 300 ADET ÇAĞRI CİHAZI 710 ADET ŞARJ ALETİ VE BATARYA

Yapılan incelemelerde bin 300 adet, 26 koli Gold Apollo 924 R3 GP Model 450-470 MHz çağrı cihazı ve buna bağlı şarj kablosu, 710 adet Desktop Charger BC-144N ibareli masaüstü telsiz şarj aleti ve bu alete ait kablolar ve batarya ele bulundu. Kargo içeriğinde ayrıca konşimentoda geçerli ürün olan 144 adet Mini Hand Blender marka el blenderi, 8 adet Ağ çoklayıcı (Port) ve bu cihaza ait kablolar, 4 adet Ağ Cihazı ve bu cihaza ait kablolar, 3 adet kamera kayıt cihazı ve bu cihaza ait kablolar, 1 adet havalı kablo sıkıştırma makinesi ve bu cihaza ait ayak pedalı olduğu tespit edildi.

KRİMİNAL LABORATUVAR'DA İNCELENDİ

Güvenlik güçleri hemen elde ettikleri bu bilgileri Terör Suçları Soruşturma Bürosu Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'na aktardı. Bulunan tüm malzeme ile alakalı olarak gerekli el koyma kararları alındı. Ele geçirilen kargo içeriğindeki telsizlerin ve materyallerin, İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlattığı eylemde kullanılan çağrı cihazlarına birebir benzemesi üzerine, cihazlarda bomba olup olmadığı gerekli incelemelerin yapılması üzerine Kriminal Laboratuvar'a gönderildi.

AYNI ÇAĞRI CİHAZI AYNI BOMBA SİSTEMİ

Kriminal Laboratuvar'da tüm ele geçirilen ürünler tek tek incelendi. Özellikle çağrı cihazları ve telsizlerin şarj aletleri üzerinde özel bir teknik olan sondajlama tekniğiyle bomba arandı. Bin 300 adet 26 koli Gold Apollo 924 R3 GP Model, 450-470 MHZ çağrı cihazı ve buna bağlı şarj kablolarının ön incelemesinde, çağrı cihazının çalışması için kullanılan metal gövdeli sağlam batarya bloğu içerisinde yanıcılığı ve yanma hızı yüksek, ağırlığı 3 gram, beyaz renkli patlayıcı olarak değerlendirilen madde bulundu. Ayrıca bu cihazlara yoğun sinyal ya da cihaza gelen komutla, bataryaların belirli bir dereceye kadar ısınması sonucunda patlama gerçekleşebileceği, ölüme ya da yaralanmaya sebebiyet verebileceği sonucuna varıldı.

TELSİZ BATARYALARINA DA BOMBA ENJEKTE EDİLMİŞ

710 adet Desktop Charger BC-144N ibareli masaüstü telsiz şarj aleti ve bu alete ait kablolar ve bataryaların içinden de benzer bomba düzeneği çıktı. Normal şartlarda kullanılan telsiz bataryalarından farklı olarak, batarya şarj devresine bağlı batarya bloğunun bulunduğu, 2 adet pilden oluştuğu ve bu bloğun sağlam metal gövde malzemesi içerisine yerleştirildiği saptandı. Koyu kahverengi renkte, yanıcılığı yüksek olan patlayıcı olarak değerlendirilen maddenin sıvı metal gövde içerisine sonradan enjekte edildiği belirlendi.

YOĞUN SİNYAL YA DA KISA DEVREYLE PATLATILABİLİR

Tıpkı Lübnan'da gerçekleşen saldırılar gibi bu koyu kahverengi renkteki patlayıcı malzemenin pillerin etrafını sardığı, pil grubuna kısa devre yaptırılarak ya da yoğun şekilde cihaza sinyal gönderilmesi sonucu ısınmaya bağlı olarak patlamanın gerçekleşebileceği yaralanma ya da ölüme sebebiyet verebileceği saptandı. Tüm ele geçirilen bomba yüklü çağrı cihazı ve şarj aletleri güvenlik birimlerince imha edildi.

İKİNCİ UÇAK DA RADARA GİRDİ

Tespitler sonrası Havalimanı görevlilerince yapılan kontrollerin üst düzeye çıkarıldı. TK6091 Hongkong uçağı içerisinde Tayvan-Lübnan seferi yapan bir uçakta da benzer nitelikte malzeme olabileceği değerlendirmesiyle aranmaya başlandı. Bu uçağın içerisindeki malzemelerle ilgili hazırlanan konşimento içeriğinde de ürün bilgisi olarak ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya, çevirme ve yeniden oluşturan nitelikte makineler olduğu saptandı.

Gönderici firma yine Çin'de bulunan 'Guangzou Maoteng Yu Trading' olurken, aracı firma da yine SMT Global Logistics Limited isimli ilk uçakta bulunan patlayıcı maddelere aracılık yapan firmayla aynıydı. Alıcı firma ise bu sefer 'Aramex Lebanon S.A.L.' ve 'H. Nehme Trading' isimli Lübnan firmalarıydı.

O MALZEMELERDE BOMBAYA RASTLANMADI

Bu uçakta da el telsizleri, batarya ve şarj kabloları, araç telsizleri, mini el blenderi gibi malzemeler bulundu. Bomba İmha ekipleri yaptıkları ön incelemede bu malzemelerde herhangi bir patlayıcı/yanıcı maddeye rastlamadı.

GÖNDERİCİ ÇİN ALICI LÜBNANLI FİRMA

İçerisinde bomba bulunan şarj cihazlarının olduğu kargoyla ilgili konşimento üzerindeki bilgilerde, kargonun gönderici firmasının, 'Guangzhou Maoteng Yu' isimli uluslararası lojistik ve dağıtım firması olarak Çin'de faaliyet gösteren bir şirket yazılıydı. Aracı firma ise 'SMT Global Logistics Limited' isimli firma olarak gözüküyordu. Bu firmanın İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan 'SMT Global Gümrük Müşavirliği A.Ş.' olabileceği değerlendirilince şirketin sahibi mercek altına alındı. Şirket sahibi Gürkan G. hakkında yapılan incelemede, herhangi bir adli ve istihbari kaydına rastlanmadı. Alıcı firma ise evraklar üzerinde, Lübnan'da faaliyet gösteren Trade Mania LLC isimli, ev aletleri ve elektrikli ve elektronik eşya toptancısı satışı yapan bir firma olarak görülüyordu.

İSİM BENZERLİĞİ ÇIKTI

Söz konusu şirketin sahibi Gürkan G., sorguya alındı. Gümrük Müşavirliği işlemleri yaptıklarını, herhangi bir taşıma ya da taşımaya aracılık etmediklerini, Türkiye'ye gelen ithal ürünün ülkeye giriş işlemlerini, gümrükten çekme işlemlerini ya da ihracat yapılan ürünün gümrükleme ve yurttan çıkış işlemlerini yaptıklarını anlattı. Konşimento üzerinde yazan 'SMT Global Logistics Limited' isimli firmayı uluslararası taşımacılık işi yapan bir firma olarak bildiklerini, aralarında herhangi bir bağ olmadığını, isim benzerliği bulunduğunu söyledi. Gürkan G. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.