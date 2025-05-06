Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın 'Osmanlı torunuyum' dediği iddiasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruk atan Selçuk Tengioğlu'nun saldırı sonrası "Saldırgan Osmanlı torunu olduğunu söyledi" iddiasını ortaya attı. Tengioğlu'nun CHP'li Beyoğlu Belediyesi'nden ayni yardım aldığı ortaya çıktı. Saldırganın Atatürkçü olduğunu yazan Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Tanrıkulu'nu gerçekleri gizlemekle suçladı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruk saldırıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenden çıkan Özel'e yumruk atan Cengiz Tengioğlu hakkında CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun iddiası tartışma başlattı.

Tanrıkulu, saldırıdan hemen sonra yaptığı açıklamada “Saldırgan ambulansa alındığında 'sen kimsin?' diye soruldu. Saldırgan da ben Osmanlı torunuyum' dedi. Bu açıkçası bir provokasyondu" dedi.

Tanrıkulu'nun açıklamaları sonrası Tengioğlu'nun siyasi kimliği ve hayatı merak konusu olurken ortaya şaşırtıcı bilgiler çıktı.

Tengioğlu'nun iki çocuğunu öldürdüğü ve 2020'de tahliye olduğu ve Beyoğlu Belediyesi'nden 9 aydır düzenli ayni yardım aldığı ortaya çıktı. Tengioğlu'nun her ay Kasımpaşa'daki sosyal markete giderek aylık olarak kendisine tanınan 250 puanlık hakkı ile alışveriş yaptığı ve kıyafet yardımı da aldığı belirlendi.

Abi Tengioğlu: Kendisi koyu bir Atatürkçüdür

Tengioğlu’nun Zafer Parti üyesi olan abisi Davut Tengioğlu Halk TV'ye yaptığı açıklamasında “Kardeşimin ‘Osmanlı çocuğuyum’ dediğini sanmıyorum. Kendisi koyu bir Atatürkçüdür. Osmanlı düşüncesine yakın olduğunu düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı

Yine Tengioğlu'nun polise verdiği ifadesinde "Osmanlı torunuyum" dediğine dair bir beyan yer almadı.

Saldırıya ilişkin yazı kaleme alan Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Tanrıkulu'nu algı oluşturmakla eleşirdi. "Hay maşallah Osmanlı torununa!" başlıklı yazısında yazar, şu ifadelere yer verdi:

"Adam Atatürkçü..

Çocuğunu bile öldürmekten çekinmeyecek kadar gözü dönmüş, sonrasında adi suçlara karışacak kadar hak bilmeyen, hukuk tanımayan bir kimliği var..

Ağabeyi Zafer Partili..

Hani daha ayrıntıya girsek, kim bilir yakınlardakilerin alkollü ne vakaları da silsile halinde önümüze dökülecektir..

Yani, konuştuğumuz kişinin, muhafazakar mahallenin yanından bile geçmediği ayan beyan ortada..

Ama adamı, “Osmanlı torunları” diye tanıtmaya kalkıyorlar..

Neyse ki, yalanlar uzun süreli olmuyor..

Eskisi gibi, günlerce, haftalarca algı oluşturamıyorlar..

Bir çırpıda gerçek ortaya çıkıyor..

Saldırgan suçüstü yakalanırken, aslında Özgür Özel’i de, Sezgin Tanrıkulu’nu da, İBB’yi de, Beyoğlu Belediyesi’ni de, oteli de, hepsini birden suçüstü yapmış oluyor.."