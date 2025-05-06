Sarelle gofret ailesine iki yeni lezzet

Türkiye’nin sevilen sürme çikolata ve gofret markası Sarelle, Antep fıstıklı ve orman meyveli çeşitleri ile Sarelle gofret ailesine yeni üyeler ekliyor.

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Çatırdadıkça içinden lezzet akan Sarelle gofret ailesi, iki yeni çeşidi ile genişliyor.

Sarelle Antep fıstıklı gofret, çıtır gofret yaprakları arasında yoğun Antep fıstığı kreması ve üzerini kaplayan sütlü çikolata ile lezzet şöleni sunuyor. Sarelle Antep fıstıklı gofret, her ısırıkta Antep fıstığı lezzetini ve Sarelle kalitesini hissettiriyor.

Sarelle orman meyveli gofret ise çıtır çıtır incecik iki gofret arasında orman meyveli krema ve üzerini kaplayan sütlü çikolatadan oluşuyor. Orman meyvelerinin tadını çikolata ile buluşturan gofret benzersiz bir lezzet sunuyor.

Sarelle gofretlerde, trans yağ, renklendirici madde ve glikoz şurubu bulunmuyor. Sarelle gofretler; orman meyveli ve Antep fıstıklı çeşitlerinin yanı sıra sütlü, fındık ezmeli, Hindistan cevizli ve bitter çeşitleri ile farklı damak zevklerine de hitap ediyor.