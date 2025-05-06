Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı gündem olan o iddiayı yalanladı

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından kendisi hakkında ortaya atılan Sergen Yalçın'ı teknik direktörlük görevine getirmek istediği iddiasını yalanladı.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kendisi hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Son birkaç gündür, Futbol Takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır. Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur. Gerçek dışı bu iddiaların hiçbirine itibar edilmemesini rica ederim.”

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirmek istediği iddia edilmişti.