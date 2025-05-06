RTÜK, yayıncı kuruluşlara uyarıda bulundu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), arşiv veya canlandırma görüntüleri ile haber kaynaklarının kullanımıyla ilgili yayıncı kuruluşları uyardı.

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RTÜK'ten yapılan açıklamada, bazı yayın kuruluşlarının, arşiv ya da canlandırma görüntülerini, bu nitelikleri belirtmeden ekranlara taşıdığının, başka medya kaynaklarından alınan haberlerin kaynak gösterilmeden paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.

Kurulun, bugüne kadar hem yayıncılarla birebir görüşmeler hem de kamuoyuna yapılan bilgilendirmeler yoluyla yapıcı bir yaklaşım benimsediği vurgulanan açıklamada, bazı yayıncıların bu konuda gerekli özeni göstermediği kaydedildi.

Açıklamada, 6112 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda, haberlerin doğruluğunun araştırılması, abartılı ses ve görüntü kullanılmaması, görüntülerin arşiv ya da canlandırma olup olmadığının ve haber kaynaklarının açıkça belirtilmesinin yasal bir zorunluluk olduğu hatırlatıldı.

Bu kuralların yalnızca yasal değil, aynı zamanda yayıncılığın etik temellerini de oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, "Kurallara uymayan medya hizmet sağlayıcıları hem izleyiciyi yanıltmakta hem de kurallara uygun davranan yayıncılar aleyhine haksız bir rekabet ortamı oluşturmaktadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bu tür ihlallerin devam etmesi halinde, 6112 Sayılı Kanun'dan doğan tüm yaptırımları kararlılıkla uygulayacaktır." ifadelerine yer verildi.