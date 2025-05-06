İsrail ve ABD savaş uçakları Yemen'e saldırdı çok sayıda hedef vuruldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Husiler'e yönelik tehdidinin ardından İsrail ve ABD savaş uçakları Yemen'e hava saldırıları düzenledi.

Abone ol

Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda yayınlanan haberde, ABD ve İsrail savaş uçaklarının Hudeyde'deki Bacil çimento fabrikasına düzenlediği saldırılarda 2 kişinin öldüğü, 42 kişinin yaralandığı bilgisine yer verildi.

Yaralı ya da ölü sayısının artabileceği belirtilen haberde, yaralıların durumuna ilişkin ayrıntı verilmedi.

Husiler: Hudeyde Limanı 6 hava saldırısıyla hedef alındı

Yemen'deki Husiler ise ülkenin batısında yer alan Hudeyde Limanı’nın ABD ve İsrail tarafından düzenlenen 6 hava saldırısıyla hedef alındığını duyurdu.

Husilere ait El-Mesira televizyon kanalının Telegram hesabında paylaştığı haberde, Hudeyde Limanı’nın ABD ve İsrail tarafından 6 hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

Hudeyde kentindeki Bacil ilçesinde yer alan Bacil çimento fabrikasının de İsrail saldırısında vurulduğu kaydedildi.

Husilere ait Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Bacil çimento fabrikasına düzenlenen hava saldırılarında 21 sivilin yaralandığı duyurulmuştu.

Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine yönelik saldırılara karşılık olarak İsrail'e, "nitelikli saldırılar" düzenleme tehdidinde bulunmuştu.

Petrol krizine karşılık "acil durum planı" uygulamaya koyuldu

Husiler, ABD'nin Hudeyde'deki Ras İsa Limanı'nda petrol tesislerine yönelik saldırılarının ardından akaryakıt istasyonları için acil durum planını uygulamaya koyduklarını açıkladı.

Husilere ait Yemen Petrol Şirketinden yapılan açıklamada, başkent Sana dahil olmak üzere pek çok kentte yaşanan akaryakıt krizinin ardından mevcut stokların iyi yönetilmesi amacıyla akaryakıt istasyonlarında acil durum planının devreye sokulduğu kaydedildi.

Plana ilişkin ayrıntı verilmeyen açıklamada, planın ABD'nin Ras İsa Limanı'ndaki kritik tesislere yönelik mükerrer saldırıları sonucu uygulamaya konulduğu dile getirildi.

Limandaki tesislerde 17 Nisan'da düzenlenen saldırılarda meydana gelen büyük hasara rağmen teknik ekiplerin 5 gün içinde tesislerin yeniden faaliyete geçmesini sağladığı vurgulanan açıklamada, tesislere yönelik 25 Nisan'da tekrar saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin o tarihten bu yana söz konusu limanı "neredeyse gün aşırı" hedef aldığı ve faaliyete geçmesi için yürütülen çalışmaları sabote ettiği bildirildi.

ABD'nin Ras İsa Limanı'na 17 Nisan'da düzenlediği şiddetli saldırılarda en az 74 kişinin yaşamını yitirdiği, 171 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husiler, ABD'nin Ras İsa Limanı'na yönelik saldırıları nedeniyle Kızıldeniz'e büyük çaplı petrol sızıntısı olduğunu duyurmuştu.

Hudeyde'de 1980'li yılların ortasında faaliyete geçen Ras İsa Limanı, Yemen'in ham petrol ihracatı için inşa edilen ilk liman olma özelliğini taşıyor.