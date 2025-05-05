Trabzonspor'dan tartışmalı ofsayt kararlarına tepki!

Trabzonspor'un, Kasımpaşa ağlarına gönderdiği gol ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü. Bordo-mavili ekip, karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Trendyol Süper Lig'in 34'ncü haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın 90. dakikasında Simon Banza, kullanılan serbest vuruşta topu ağlara gönderdi. Hakem Halil Umut Meler'in gol kararı sonrası VAR devreye girerek ofsayt kararı verdi.

"YAZIKLAR OLSUN"

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor, sosyal medya hesabından pozisyonla ilgili çok sert bir paylaşım yaptı. Bordo-mavili ekibin paylaşımında "Yazıklar olsun" notu yer aldı.