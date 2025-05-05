Fenerbahçe başkan adayından olağanüstü kongre çağrısı

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada mevcut yönetime olağanüstü kongre çağrısında bulundu. Taraftarla bağını yitiren bir yönetimin artık değişmesi gerektiğini savunan Kutlualp, sürecin detaylarını Perşembe günü kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

Abone ol

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, sarı lacivertli takımın Beşiktaş'a 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışına havlu atmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe Yönetim Kuruluna seslenen Kutlualp, "Vakit kaybetmeden olağanüstü kongre kararı" çağrısında bulundu ve şunları söyledi:

"Fenerbahçemiz için hayati önem taşımaktadır!"

"Değerli Fenerbahçeliler,

Yüksek Divan Kurulu toplantısındaki çağrımı bir kez daha, bu kez daha yüksek sesle yineliyorum: Fenerbahçemizde, yönetimin bugüne dek görülmemiş bir şekilde taraftarıyla bağının koptuğu bu dönemde; 30 milyona yaklaşan taraftarı temsil eden kongre üyelerimizin, bu kutsal emanete sahip çıkma sorumluluğu ve bilinciyle inisiyatif alması ve tepki göstermesi takdire şayandır. Bu iradenin, Fenerbahçe’nin gerçek sahibi olan taraftar adına kongre üyeleri tarafından ortaya konması, özlenen günlere kavuşacağımızın en büyük göstergesidir. Taraftarlarımızın ve kongre üyelerimizin hiçbir yönlendirme olmadan başlattığı bu dip dalga ve ardından gelen imza kampanyası, Fenerbahçemiz için hayati önem taşımaktadır. Gerekli imza sayısı, bu süreçte mutlaka toplanacaktır.

"Vakit kaybetmeden olağanüstü kongre kararı alarak o kapıları gerçekten açmalıdır"

Buradan yönetime çağrım şudur: Zaten ziyadesiyle yorulmuş olan taraftarımızı daha fazla yormamak adına, bu demokratik mekanizmayı mecbur kalmaksızın Fenerbahçe’ye yakışır şekilde işletmeli ve vakit kaybetmeden olağanüstü kongre kararı alarak o kapıları gerçekten açmalıdır. Unutulmasın ki bu süreçte yönetim tarafından boşa geçirilen her dakika, telafisi giderek ağırlaşan zararlara neden olacaktır. Perşembe günü katılacağım yayında, olağanüstü kongre için atmamız gereken adımları imza süreci dahil olmak üzere tüm detaylarıyla kamuoyuyla paylaşacağımı bilmenizi isterim. Esas kapıları taraftarımız açacak.”