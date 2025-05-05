ABD'den düzensiz göçmenlerin dönüşlerini hızlandırmak için yeni adım

Donald Trump yönetimi, ABD'de yasa dışı olarak bulunan ve kendi ülkelerine dönmek isteyen düzensiz göçmenler için "seyahat yardımı" desteği sunacaklarını duyurdu.

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Donald Trump yönetimi, düzensiz göçmenlerin dönüşlerini hızlandırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Federal hükümetin, düzensiz göçmenlerin dönüşlerini hızlandırmak için atacağı yeni adıma ilişkin detayları ABD İç Güvenlik Bakanlığı duyurdu.

"SEYAHAT YARDIMI" DESTEĞİ

Buna göre yönetim, ABD'de yasa dışı olarak bulunan ve kendi ülkelerine dönmek isteyen düzensiz göçmenlere "seyahat yardımı" kapsamında bin dolar verecek.

Bakanlık, bu destek sayesinde bazı düzensiz göçmenlerin ülkelerine daha hızlı dönme kararı alacaklarını umuyor.

ABD-MEKSİKA SINIRINDAN DÜZENSİZ GÖÇMEN GİRİŞLERİNİ TAMAMEN ÖNLEYEBİLMEK İÇİN ULUSAL ACİL DURUM İLANI

Trump, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturduğu gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ABD-Meksika sınırından düzensiz göçmen girişlerini tamamen önleyebilmek için ulusal acil durum ilan etmiş ve bu tarihten sonra sınırda yakalanan kişiler sınır dışı edilmeye başlanmıştı.