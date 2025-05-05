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Kerkük'te yoğun kum fırtınası: 94 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Kerkük'te yoğun kum fırtınası: 94 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Irak'ın güney ve batı illeri başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösteren kum fırtınası, Kerkük kentinde 94 kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu.

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Kerkük Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte onlarca kişinin yoğun kum fırtınasından etkilenerek nefes darlığı yaşadığı aktarıldı.

Kum fırtınası nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren 94 kişi hastanelere kaldırıldı.

Kentte durumun kontrol altında olduğu, hastaneye kaldırılanların bir kısmının taburcu edildiği duyuruldu.

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