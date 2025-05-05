İnternethaber 25 yaşında! Hadi Özışık'tan duygulandıran açıklama

Türkiye'nin ilk haber sitelerinden İnternethaber 25. yaşını kutluyor. "Hiç bir şey yokken" İnternethaber yola koyuldu. Yazılmayanı yazdı görülmeyeni gördü dikkatleri üzerine çekti. Hadi Özışık, "Çok çile çektik o dönemde düştük kalktık 2 kişi ile başladığımız yolculuğu 60 kişi ile devam ettirdik yıllarca. Hala 25 yaşında bir evladımız oldu" ifadelerini kullandı.

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5 Mayıs 2000 günü yayın hayatına başlayan İnternethaber, 25 yaşında. Kadıköy'de küçük bir dairede Hadi Özışık ve Süleyman Özışık ile yola çıkan İnternethaber, yoluna ilk günkü heyecanıyla devam ediyor.

Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Flash Haber TV ekranlarında değerlendirdi.