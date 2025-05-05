İstanbul'da oturduğu semti açıklayan deprem uzmanı Cem Yaltırak burası yıkılırsa...

İstanbulluların yüreklerini ağza getiren 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili uzman isimlerden dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Beklenen İstanbul depreminin maksimum büyüklüğünü açıklayan İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, megakentteki en riskli ilçeleri de sıraladı. Cenk Yaltırak kendisinin hangi semtte oturduğunu da açıkladı.

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İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ve 400'den fazla gerçekleşen artçı sarsıntı bir kez daha deprem gerçeğini gün yüzüne çıkardı. Son yaşanan depremin ardından gözler, İstanbul'da binlerce riskli binaya çevrildi.

Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM) Grubu'nda yer alan Prof. Dr. Cenk Yaltırak da 6,2'lik depremle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. T24'e konuşan Prof. Dr. Cenk Yaltırak, 6.2'lik depremin büyük depremi etkileyip etkilemediğini anlamak için önce artçıların bitmesi gerektiğini aktardı.

EVİNİN YERİNİ PAYLAŞTI BURASI YIKILIRSA...

Kendi evinin Maslak'da olduğunu söyleyen Cem Yaltırak, oturduğu semt için şunları söyledi;

-Zaten benim bulunduğum yerdeki evler yıkılacaksa İstanbul’da kimsenin hayatta kalma şansı yok. Böyle bir depremi oluşturabilecek fay veya bunu yaratacak birikim veya etki yok. Deprem her yeri aynı ivmeyle vuracak ya da yıkacak gibi anlatmak yanlış.

HANGİ İLÇE SAĞLAM NERESİ ÇÜRÜK? Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş, Şişli gibi ilçelerin zemininin sağlam olduğunu ve 7.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi durumunda büyük bir yıkım olmayacağını aktaran Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Fatih, Zeytinburnu, Haliç'in kıyıları, Kağıthane, Kasımpaşa, Büyükçekmece ve Küçükçekmece’nin daha çok etkileneceğini söyledi. Yaltırak, bu ilçelerdeki binalara öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

6.2'LİK DEPREM BÜYÜK DEPREMİ ÖNE Mİ ALDI?

6.2’lik depremin beklenen büyük depremi etkileyip etkilemediğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Cenk Yaltırak şunları söyledi;

-"Bizim asıl depremi beklediğimiz ana faylara açılı bir sürü fay var. İşte bu faylardan birinde bu 6,2’lik Orta Marmara Sırtı Depremi oldu. Şimdi ona yakın bazı faylar var. O faylardaki hareketler de yine ana fayı etkiliyor. Ama beklediğimiz büyük depremin genel büyüklüğü etkiliyor mu? Hayır, etkilemiyor. Bu açıdan baktığımız zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki bu faydaki stres boşalmış değil. Ben bunu hep bir kapı benzetmesiyle anlatıyorum. Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara segmentleri kapılardan oluşuyor, o kapılara yaslandıkça kapıların menteşeleri gıcırdıyor, çatlıyor, patlıyor. Ama o kapının bir de kilidi var. Kilit dediğimiz fayın kırılmasını beklediğimiz yer. Menteşelerde deprem olunca o kilide de bir yüklenme oldu. Ama bu durum için “Beklenen bir depremi öne aldı ya da erteledi” diyemeyiz. Bunu söylemek mümkün değil. Çünkü büyüklük diye bir şey var. Yani siz 20 litrelik bir kova suyun içinden bir çay kaşığı su eksilttiğiniz zaman hacimden çok büyük bir şey gitmiş olmuyor"