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Aile hekiminiz değişmişse sebebi 6 Mayıs güncellemesi! İkamet adresiniz farklıysa...

Aile hekiminiz değişmişse sebebi 6 Mayıs güncellemesi! İkamet adresiniz farklıysa...

İkamet ve kayıt adresi farklı olanlar dikkat: Aile hekimi kaydınız değişebilir. Sağlık Bakanlığı, 6 Mayıs’tan itibaren aile hekimi ile ikamet adresi farklı olan vatandaşların kayıtlarını otomatik olarak güncelleyecek. Yeni sistem ilçeler için değil iller bazında olacak. 1 ay içinde e devlet ya da e nabız üzerinden başvurursanız eski aile hekiminize dönebileceksiniz.

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Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, aile hekimliği ile ikamet adresi eşleştirme güncellemesi hakkında bilgi verdi. Demirkol, uygulamanın "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında hayata geçirildiğini belirterek, “Amaç, koruyucu sağlık hizmetlerini herkesin yaşadığı yerde daha etkin sunmak” dedi.

Kimin aile hekimi değişecek?
6 mayıs 2025 salı günü itibariye aile hekimi ikametgah güncellemesi yapılacak. Buna göre bir yıl boyunca aile hekimi kayıtlı olduğu ilde hiçbir sağlık hizmeti almamış ve fiilen başka bir şehirde yaşayan vatandaşlar, sistem tarafından otomatik olarak yeni adreslerindeki en yakın aile hekimine yönlendirilecek.

Sadece iller için geçerli
Bu güncelleme sadece farklı iller için geçerli olacak. Aynı şehir içinde, farklı ilçelerde oturan vatandaşlar bu sistemden etkilenmeyecek. Bakanlık, aile hekimliği kaydı değiştirilen vatandaşlara SMS göndererek bilgilendirme yapacak.

1 ay içinde başvurun
Güncelleme sonrasında aile hekiminiz değişirse geri dönme hakkınız da var. Bunun için e-Nabız veya e-Devlet üzerinden bir ay içinde önceki aile hekimine geri dönüş talebinde bulabilirsiniz. 

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