Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı için 2024 atılım yılı oldu

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı (YTS), 'Birlikte Zirveye' mottosuyla genel müdürlük çalışanlarını İstanbul'da düzenlenen iki günlük çalıştay ve gala yemeğinde bir araya getirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sinpaş YTS, organizasyon kapsamında 2024'ü değerlendirirken, geleceğe yönelik stratejilerini de şekillendirdi.

Geçen yıl sektör ortalamasının üzerinde büyüme performansı sergileyen şirket, insan kaynağı ve müşteri sayısındaki artışla dikkati çekti. Bu ivmenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalıştayda, insan, müşteri, teknoloji, sektör ve rekabet başlıklarında atölye çalışmaları düzenlendi.

Tüm birimlerin aktif katılımıyla oluşturulan aksiyon havuzu, şirketin uzun vadeli stratejilerine ışık tutarken, gala yemeğinde çalışanlara özel hediye çekilişi düzenlendi ve etkinlik sonunda sanatçı Bora Öztoprak'ın konseri yer aldı.

Etkinliğin gala yemeği Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik ve Sinpaş YTS Genel Müdürü Merve Onarlı'nın katılımıyla gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sinpaş Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, Sinpaş'ın 51 yıllık köklü geçmişiyle sektöründe öncü, saygın ve güçlü bir kurum olduğunu belirtti.

Çelik, yarım asırlık bir hikayenin kahramanları olduklarını vurgulayarak, 'Bu kadar uzun soluklu ve sürdürülebilir bir başarıya sahip firma sayısının ne kadar az olduğunu hepimiz biliyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bir yöneticinin performansı, ekibindeki en zayıf halkayla sınırlıdır. Bu nedenle, her birinizin katkısı bizim için son derece kıymetli.' ifadelerini kullandı.

Kariyer yolculuğuna böyle güçlü bir yapı içinde, sağlam adımlarla başlanmış olmasının büyük bir avantaj olduğunun altını çizen Çelik, 'Attığınız bu adımlar, ileride yazacağınız başarı hikayelerinin temelini oluşturacak. Ben, hep birlikte çok daha büyük hedeflere ulaşacağımıza ve bu başarıyı omuz omuza inşa edeceğimize yürekten inanıyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

'Sektör ortalamasının çok üzerinde bir büyüme kaydettik'

Sinpaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik de 2024'ün gerçekten bir atılım yılı olduğunu belirterek, Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı şirketleri için bir milat olduğunu aktardı.

Çelik, şirketin, grubun en genç ve en yeni şirketlerinden biri olduğunu, ancak hep birlikte çok daha iyi noktalara ulaşacaklarına inandıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

'Geçen yıl altyapımızı ve üst yapımızı kurduk; sizler de büyük bir özveriyle çalıştınız. Sektör ortalamasının çok üzerinde bir büyüme kaydettik. Geçen yıl kasım ayında belirlediğiniz hedefler için iddialıydınız ve biz de bu hedeflerin gerçekleşmesini bekliyoruz. İnsan kaynağımızı da ciddi şekilde güçlendirdik. Önümüzdeki dönemde, aramıza birçok yeni arkadaş katılacak. 2025'te hedeflerimizi tam olarak gerçekleştirmeyi diliyor, 2026'da daha büyük bir vizyon ve hedeflerle bir arada olmayı umuyoruz.'

Sinpaş YTS Genel Müdürü Merve Onarlı ise şirket olarak hızla büyüdüklerini ifade ederek, ekip çalışmasının önemini vurguladı.

Onarlı, insan kaynakları, finans, satış, operasyon, pazarlama ve müşteri ilişkileri gibi tüm birimlerin kendi ekipleriyle birlikte vizyonlarını ortaya koymalarını son derece önemsediklerini kaydetti.

Unvanı ne olursa olsun, herkesin fikrini özgürce ifade edebileceği bir çalışma ortamı yaratmaya gayret ettiklerini belirten Onarlı, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Bizce gerçek başarı, tam da bu anlayıştan doğuyor. Başarılarımızın ödüllerini de bir bir topluyoruz. Geçtiğimiz yılın ocak ayına kıyasla insan kaynağımızı üç katına çıkardık, müşteri sayımız ise dört katına ulaştı. Ciroda da dikkat çekici bir artış yakaladık. Sektör ortalamasının yüzde 200 büyüdüğü bir dönemde, biz yüzde 300'lük bir büyüme gerçekleştirdik. Bu ivmenin sürdürülebilir olması için merkez ekiplerin de aynı hızda gelişmesi ve stratejik katkılar sunması kritik önem taşıyor. Biz, içeriden yetişen kadrolarla büyümeye inanan bir yapıya sahibiz. Bu anlayışla, sadece bugünün değil, geleceğin de lider kadrolarını yetiştirerek, şirketimizi daha büyük başarılara taşımayı hedefliyoruz.'