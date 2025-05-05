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Bakan Murat Kurum köy evine konuk oldu! "Köylümüz gibi biliyoruz seni, iyi tanıyoruz"

Bakan Murat Kurum köy evine konuk oldu! "Köylümüz gibi biliyoruz seni, iyi tanıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki Kuyulu Mahallesi’nde yeni köy evlerine taşınan Ürün ailesine misafir oldu. 84 yaşındaki Mustafa Yarlına, Bakan Kurum’a “Köylümüz gibi biliyoruz seni, iyi tanıyoruz. Senin emeğin çok” dedi. Bakan Kurum ise “Sizi böyle görüyoruz ya bizim için en büyük mutluluk bu…" yanıtını verdi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya ziyareti kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Ürün ve ailesinin yeni köy evlerine konuk oldu. Bakan Kurum, Mehmet Ürün’ün annesi 91 yaşındaki Gültekin Ürün ve dayısı 84 yaşındaki Mustafa Yarlına ile sohbet etti.

Bakan Murat Kurum köy evine konuk oldu! "Köylümüz gibi biliyoruz seni, iyi tanıyoruz" - Resim: 0

Bakan Kurum’a deprem bölgesindeki çalışmalarından dolayı teşekkür eden Mustafa Yarlına, “Seni gördük daha iyi olduk. Köylümüz gibi biliyoruz seni, iyi tanıyoruz. Burada seni tanımayan insan yok. Çağamız (çocuk) da hepimiz de seni iyi tanırız. Çok yoruldun, çok geziyorsun. Senin emeğin çok. Allah yardımcın olsun. Allah senden kat kat razı olsun” dedi.

Bakan Murat Kurum köy evine konuk oldu! "Köylümüz gibi biliyoruz seni, iyi tanıyoruz" - Resim: 1

Bakan Kurum ise “Sizi böyle görüyoruz ya bizim için en büyük mutluluk bu… Sayın Cumhurbaşkanımızın her birinize selamları, hayırlı olsun dilekleri var. Güle güle oturun” diye konuştu.

Bakan Murat Kurum köy evine konuk oldu! "Köylümüz gibi biliyoruz seni, iyi tanıyoruz" - Resim: 2

ÇOCUKLARA HALI SAHA SÖZÜ
Aile ziyaretinin ardından mahallede vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum, çocukların halı saha talebini geri çevirmedi, “1 ay sonra halı sahanız bitecek, orada futbol oynayacaksınız” sözünü verdi.

Bakan Murat Kurum köy evine konuk oldu! "Köylümüz gibi biliyoruz seni, iyi tanıyoruz" - Resim: 3

Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kuyulu Mahallesi’nde 49 köy evi tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. 26 köy evi de yıl sonuna kadar tamamlanıp teslim edilecek.

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