2 çocuğunu öldürmüş! Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu 16 yılda nasıl çıktı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün saldırıya uğradı. Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun iki çocuğunu öldürdüğü ve 16 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı. İki çocuğunun katili olan biri nasıl dışarıda oluyor? Hukukçular değerlendirdi...

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen cenaze töreninden çıkarken, fiziki saldırıya uğradı.

Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 2004 yılında Hatay'da 17 yaşındaki kızı ve 19 yaşındaki oğlunu tabancayla vurarak öldürdüğü, iki çocuğunu da yaraladığı ortaya çıktı.

16 YIL SONRA SERBEST BIRAKILDI

Müebbet hapis cezası alan Tengioğlu, 16 yıl hapis yattıktan sonra 2020 yılında şartlı tahliye edildi. Ayrıca Tengioğlu'nun hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı olduğu da ortaya çıktı.

NTV'den Tuana Çiftçi Zengin'in haberine göre İki çocuğunu katletmesine rağmen 16 yıl cezaevinde kalıp, serbest bırakılmasını yorumlayan avukat Baykal Doğan, "Normalde müebbet hapis cezasını gerektiyor. Alt soydan ya da üst soydan birine karşı işlenen suçlarda anlaşılan o ki iyi hal indirimi de uygulanmış. 24 yıl ceza almışsa da her birinden 8 yıl yatıp çıkar maalesef." dedi.

"Cinayetler 2004'te işlendi. Türk Ceza Kanunu 2005 yılında değiştirilerek, ağırlaştırıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapisin cezası 36 yıla çıktı." diyen Doğan, şunları kaydetti:

"O zaman ki infaz yasasına göre, 24 yıl alan bir kişi 8 yıl yattığında yani infaz kanunu gereği 3'te biri yatar. O dönemde tahliye edilebiliyordu. En son 2019'da çıkan infaz yasasında da birçok kişi yararlanarak tahliye edildi. Dolayısıyla bu infaz kanunlarının yarattığı bir sorun."