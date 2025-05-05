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Papa Franciscus'un ölmeden önce "papamobil" aracını Gazzeli çocuklar için bağışladığı ortaya çıktı

Papa Franciscus'un ölmeden önce "papamobil" aracını Gazzeli çocuklar için bağışladığı ortaya çıktı

Filistin konusundaki hassasiyetiyle bilinen Papa Franciscus'un ölmeden önce Gazzeli çocuklara yönelik bağış yaptığı ortaya çıktı.

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İtalyan ANSA ajansının haberinde, Papa Franciscus'un, Katolik Kilisesi'nin hayır işleriyle ilgilenen Caritas kuruluşundan, genelde halkı selamlamak için kullandığı "papamobil" araçlarından birinin, Gazze'deki çocukların sağlık ihtiyaçları için kullanılması isteğinde bulunduğu ifade edildi.

Haberde, söz konusu aracın, Caritas'ın Kudüs'teki şubesinin hizmetine verildiği ve Caritas İsveç şubesinin desteğiyle, Gazzeli çocuklara hizmet verebilecek şekilde dönüştürülmekte olduğu belirtildi.

Şoför ve doktorun bulunacağı araçta, teşhis, muayene ve tedavi için gerekli ekipmanların yer alacağı, ayrıca enfeksiyonlar için hızlı testler, dikiş kitleri, şırıngalar ve iğneler bulunacağı kaydedildi.

Aracın, insani koridor yeniden açıldığında Gazze'deki çocuklara temel sağlık hizmeti sunmaya hazır olacağı ifade edildi.

Caritas İsveç Genel Sekreteri Peter Brune, "Bu araç sayesinde, bugün sağlık sisteminin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze’de, sağlık hizmetlerine erişimi olmayan çocuklara ulaşabileceğiz." dedi.

Caritas Kudüs Genel Sekreteri Anton Asfar da ateşkes çağrısında bulunurken, "Bu araç, Papa'nın krizin her aşamasında en savunmasızlara gösterdiği sevgi, şefkat ve yakınlığın bir simgesidir." diye konuştu.

Söz konusu aracın Papa Franciscus'un 2014'te Ürdün, Filistin ve İsrail'e yaptığı turda kullandığı "papamobil" olduğu belirtildi.

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