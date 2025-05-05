Hayata döndüren erken müdahale! Doç. Dr. İhsan Metin Leblebici uyardı bu belirtilere dikkat

Mide kanserinde erken tanı büyük önem taşıyor. Teknolojik gelişmeler sayesinde kanser öncesi hücreler daha kolay tespit edilebiliyor. Mide kanseri nedeniyle ameliyat edilen 65 yaşındaki İrfan Çınar’ın midesi tamamen alınmasına rağmen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Medipol Sağlık Grubu’ndan Doç. Dr. Leblebici, “Bu tür tümörlerde kanserin tipi ve yerleşimi nedeni ile mideyi tamamen almak gerekebiliyor. Ancak doğru cerrahi yaklaşım ve erken teşhisle hastamız kısa sürede iyileşti” dedi.

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Mide kanseri, hem dünyada hem de ülkemizde yaygın olarak görülüyor. Teknolojik ilerlemeler sayesinde hastalığın görülme sıklığında ciddi bir azalma yaşanmakta. Mide kanseri teşhisi konan 65 yaşındaki İrfan Çınar da bu hastalardan yalnızca biri. Başarılı bir cerrahi operasyon sonrası sağlığına kavuştu. Medipol Koşuyolu Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İhsan Metin Leblebici, “Bu tarz tümörlerde kanserin tipi ve yerleşimi nedeni ile mideyi tamamen almak gerekebiliyor. Ancak doğru cerrahi yaklaşım, erken teşhis ve sonrasında uygulanan tedaviler sayesinde hastamız kısa sürede toparlandı” dedi.

ELİRTİLER DİKKATE ALINMALI

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İhsan Metin Leblebici, mide kanserinin sık görülen bir sağlık sorunu olduğunu belirtti. Teknolojik ilerlemelerle kanser öncesi hücrelerin daha kolay tespit edilebildiğine dikkat çekti. Mide kanserinin genellikle midenin iç yüzeyinde kontrolsüz hücre çoğalmasıyla başladığını ifade eden Doç. Dr. Leblebici, hastalığın belirtilerinin yemek sonrası göğüs kafesi ile göbek arasındaki ağrılar, erken doyma, kansızlık, halsizlik, iştahsızlık ve istemsiz kilo kaybı olduğunu söyledi. “Bu şikayetler çoğu zaman göz ardı ediliyor. Mide kanseri endoskopik görüntüleme ve biyopsi ile teşhis edilebiliyor” dedi.

MİDENİN TAMAMI ALINDI, SAĞLIĞINA KAVUŞTU

65 yaşındaki İrfan Çınar, uzun süredir yaşadığı halsizlik ve kansızlık şikayetleriyle hastaneye başvurduğunda, yapılan endoskopi ve biyopsi sonucunda mide kanseri teşhisi kondu. Hastalığın yalnızca mideyle sınırlı olduğunu gösteren ileri tetkiklerin ardından, İrfan Bey ameliyata alındı. Operasyon hakkında bilgi veren Doç. Dr. Leblebici, “Mide kanseri hastalarında tümörün yerleşim yerine göre zaman zaman midenin tamamını almak zorunda kalabiliyoruz. İrfan Bey’in tümörü de midenin giriş kısmına yakın olduğu için bu ameliyat kaçınılmazdı. Ameliyat sonrası süreci yakından takip ettik, herhangi bir komplikasyon gelişmeden taburculuğunu sağladık. Şu anda hem genel durumu hem de yaşam kalitesi oldukça iyi” diye konuştu.

YENİ BESLENME DÜZENİYLE NORMALE DÖNÜŞ

Midesi tamamen alınan hastaların beslenme düzenlerinde bazı değişiklikler yapılması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Leblebici, bu sürecin hastanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemeden yönetilebildiğini belirtti. “Bu tür operasyonlardan sonra hastalarımıza herhangi bir özel diyet kısıtlaması getirmiyoruz. Sadece sofraya oturduklarında daha küçük porsiyonlarla ve daha sık aralıklarla yemek yemeleri gerekiyor. Ayrıca yiyecekleri iyi çiğnemeleri de önemli. Bunlara dikkat edildiği sürece hasta, topluma sağlıklı bir birey olarak dönebiliyor” şeklinde konuştu.

MİDE TÜMÖRÜ TANISIYLA HAYATIM DEĞİŞTİ

Yapılan endoskopi sonucunda mide tümörü olduğu öğrenen Çınar, “2023 yılının 25 Ekim günü, endoskopi sonrası mide tümörü olduğumu öğrendim. 4 santimlik bir tümör vardı midemde. İlaçlı tomografiyle birlikte ameliyat olmam gerektiği söylendi. İhsan Hocamızla da bu süreçte tanıştım. Yaklaşık 5 gün içinde ameliyatımı oldum. Sonrasında sıvı gıdalarla beslendim, kolajen ağırlıklı yiyeceklerle tedavime devam ettik. Beş gün hastanede kaldım, ardından evde dinlenmeye geçtik” dedi.

KEMOTERAPİ SÜRECİ VE SONRASI

Ameliyattan sonra 12 seans kemoterapi aldığını belirten Çınar, “Şu anda kontrollerim 4 ayda bir yapılıyor. Çok şükür hiçbir sıkıntım yok. Ameliyat öncesinde psikolojik olarak zor zamanlar geçirdim ama zamanla toparlandım. Şimdi kendimi çok daha dinç hissediyorum. Midesiz bir şekilde yaşıyorum ama sık sık beslenerek bu yeni hayat düzenine alıştım. O ilk duyduğum an şok olmuştum. Kanser kelimesi bile korkutucu geliyor insana. Mideyi tamamen alacaklarını öğrendiğimde çok tedirgin oldum ancak ilerleyen süreçte bu korkularımın da üstesinden geldim” diye konuştu. Çınar sözlerini şöyle tamamladı: “Aslında bu tümör, kan tahlilinde çıkan bir kan kaçağı sonucu ortaya çıktı. Doktorlar endoskopi ve kolonoskopi önerdi. İyi ki de gitmişiz. Erken teşhis gerçekten hayat kurtarıyor. O yüzden herkesin mutlaka kontrollerini düzenli yaptırması gerekiyor. Bugün geldiğim noktada, iyiyim diyebiliyorum. Her şeyi rahatlıkla yiyip içebiliyorum.”