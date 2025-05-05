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Şanlıurfa'da facia! 2 çocuk sulama kanalında can verdi

Şanlıurfa'da facia! 2 çocuk sulama kanalında can verdi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde piknik sırasında sulama kanalına düşen 13 yaşındaki İbrahim Halil Kılıç ve 12 yaşındaki Rüveyda Demir, hastaneye kaldırılmalarına rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası Valilik kanallar, baraj gölleri ve göletlerin yüzme ve oyun amacıyla kullanılmasının yasak olduğunu hatırlatarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Halil Kılıç (13) ve Rüveyda Demir (12), aileleriyle piknik yapmak için gittikleri kırsal Osmanbey Mahallesi civarından geçen sulama kanalına düştü.

Akıntıya kapılan 2 çocuk, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kanaldan çıkarıldı.

Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kılıç ve Demir, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her yıl çok sayıda çocuğun sulama kanalları ve baraj göllerinde boğularak hayatını kaybettiğini belirtti.

Valilik kararıyla buralara girilmesinin yasaklandığını aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

"Maalesef bugün iki çocuğumuzu daha kaybettik. Sulama kanalları, baraj gölleri ve göletler yüzmek, oynamak veya başka bir amaçla girmek için uygun yerler değildir. Buralara girilmesi son derece tehlikeli olduğu için valilik kararıyla yasaklanmıştır. Kıymetli vatandaşlarımız, lütfen çocuklarınızın tehlikeli ve yasak olan su kanalları, baraj gölleri ve göletlere girmesine, yaklaşmasına ve buralarda oynamasına izin vermeyin. Bu bölgelere yaklaştığınızda çocuklarınızı kesinlikle gözetiminiz altında bulundurun. Hayat kaynağı olan suyun hayatları karartmamasına fırsat vermeyin."

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