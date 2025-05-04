Göztepe, deplasman kabusunu bozdu

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Göztepe, deplasmanda Adana Demirspor’u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta birçok gol pozisyonu kaçsa da Göztepe skor üstünlüğünü koruyarak sahadan üç puanla ayrıldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 yendi.
İzmir ekibi deplasmandaki son galibiyetini 24 Kasım'da oynanan Beşiktaş maçında (4-2) almıştı.
70. dakikada Göztepe'de Nielsen'in sağ kanattan yerden çevirdiği topa, Victor Hugo ceza sahası sağ çaprazından gelişine vurdu. Meşin yuvaryak üstten auta çıktı.
86. dakikada Adana Demirspor ceza sahasında oluşan karambolde Romulo topa vuramadı. Ardından Dennis penaltı noktası üzerinde şutunu çekmek isterken topu ıskaladı, kaleci Deniz Dönmezer boşta kalan topu kontrol etti.
90. dakikada Romulo ceza sahasının sağ çaprazından pasını Victor Hugo'ya çıkardı. Victor Hugo'nun çektiği şutta, meşin yuvarlak kalenin solundan auta gitti.
Karşılaşma, Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.