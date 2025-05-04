BIST 9.168
DOLAR 38,57
EURO 43,64
ALTIN 4.018,80
HABER /  GÜNCEL

Fethiye'de 17 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Fethiye'de 17 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 10 ayrı suçtan 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 55 yaşındaki firari hükümlü M.Y., jandarma ekiplerinin Çiftlik Mahallesi’nde düzenlediği operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Abone ol

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmasında, 10 ayrı suçtan 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'nin (55) ilçede olduğu tespit edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çiftlik Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Tunç'tan Özel'e saldıran kişi için "müebbet aldı, serbest bırakıldı" iddialarına yanıt
Bakan Tunç'tan Özel'e saldıran kişi için "müebbet aldı, serbest bırakıldı" iddialarına yanıt
Fenerbahçe - Beşiktaş / Canlı anlatım
Fenerbahçe - Beşiktaş / Canlı anlatım
Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Her anlamda düşündürücü ve ürpertici
Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Her anlamda düşündürücü ve ürpertici
Arda Güler Celta Vigo karşısında nefis bir gole imza attı
Arda Güler Celta Vigo karşısında nefis bir gole imza attı
Trabzonspor'dan Stefan Savic ve Uğurcan Çakır açıklaması
Trabzonspor'dan Stefan Savic ve Uğurcan Çakır açıklaması
Kentsel dönüşümde devlet desteği arttı! İşte 'Yarısı Bizden' kampanyasının detayları
Kentsel dönüşümde devlet desteği arttı! İşte 'Yarısı Bizden' kampanyasının detayları
Sırrı Süreyya Önder'in vasiyeti açıklandı! Tarık Tufan duyurdu
Sırrı Süreyya Önder'in vasiyeti açıklandı! Tarık Tufan duyurdu
Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurladı
Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurladı
Akşener’den Özel için geçmiş olsun mesajı
Akşener’den Özel için geçmiş olsun mesajı
Özgür Özel: Bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum
Özgür Özel: Bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum
Yemen'deki Husiler, İsrail'de Ben Gurion Havalimanı'nı vurdu
Yemen'deki Husiler, İsrail'de Ben Gurion Havalimanı'nı vurdu
Özgür Özel'e saldıran kişinin ifadesi ortaya çıktı
Özgür Özel'e saldıran kişinin ifadesi ortaya çıktı