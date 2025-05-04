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Özgür Özel'e saldıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

Özgür Özel'e saldıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

CHP lideri Özgür Özel'e AKM'de Sırrı Süreyya için düzenlenen anma töreni çıkışında saldırıda bulunan kişinin ilk ifadesi ortaya çıktı.

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Saldırgan S.T, gözaltında polise verdiği ilk sözlü ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

“Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım."

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