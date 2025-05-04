Özgür Özel'e saldıran kişinin kimliği belli oldu! Yıllar önce çocuklarını öldürmüş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM çıkışı fiziksel saldırıda bulunan şahsın, 66 yaşındaki S.T. olduğu öğrenildi. S.T'nin geçmişi duyanların kanını dondurdu. S.T. adlı şahsın 2004'te B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı ortaya çıktı. Hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı bulunan şahsın, 2020'de şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldırıya uğradı.

S.T. isimli saldırgan, Özgür Özel'in yüzüne sert bir darbe vurdu. 66 yaşındaki S.T'nin geçmişi kan dondurdu. S.T.'nin 2004 yılında Hatay'da 2 çocuğunu öldürmekten dolayı sabıkası olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet hapis cezası alan S.T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır." denildi.