Kırıkkale'de 25 küçükbaş telef oldu! Sebebi ise...

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Remzi Taşdemir ağılına gittiğinde kendisini şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Taşdemir, 25 küçükbaş hayvanın telef, 6 hayvanın yaralı olduğunu gördü. Hayvanların kurt saldırısı sonucu telef olduğu değerlendiriliyor.

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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayır Yaylası'nda besicilik yapan Remzi Taşdemir, kaldığı yere yaklaşık 100 metre uzaklıktaki ağılına gittiğinde 25 hayvanın telef, 6 hayvanın ise yaralı olduğunu gördü.

Besicinin bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Hayvanların kurt saldırısı sonucu telef olduğu değerlendiriliyor. Taşdemir, AA muhabirine, koyun ve keçilerden oluşan 120 küçükbaşı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Gece 03.00'e kadar ayaktaydım. Sonra yatmaya gittim. Sabah geldiğimde fark ettim. Gece kurt gelmiş, hayvanların 25'ini telef etmiş, 1'ini götürmüş, kayıp, 6'sı ise yaralı. Yetkililerden yardım bekliyorum."