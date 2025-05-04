BIST 9.168
DOLAR 38,57
EURO 43,64
ALTIN 4.018,80
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kırıkkale'de 25 küçükbaş telef oldu! Sebebi ise...

Kırıkkale'de 25 küçükbaş telef oldu! Sebebi ise...

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Remzi Taşdemir ağılına gittiğinde kendisini şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Taşdemir, 25 küçükbaş hayvanın telef, 6 hayvanın yaralı olduğunu gördü. Hayvanların kurt saldırısı sonucu telef olduğu değerlendiriliyor.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayır Yaylası'nda besicilik yapan Remzi Taşdemir, kaldığı yere yaklaşık 100 metre uzaklıktaki ağılına gittiğinde 25 hayvanın telef, 6 hayvanın ise yaralı olduğunu gördü.

Besicinin bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de 25 küçükbaş telef oldu! Sebebi ise... - Resim: 0

Hayvanların kurt saldırısı sonucu telef olduğu değerlendiriliyor. Taşdemir, AA muhabirine, koyun ve keçilerden oluşan 120 küçükbaşı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Gece 03.00'e kadar ayaktaydım. Sonra yatmaya gittim. Sabah geldiğimde fark ettim. Gece kurt gelmiş, hayvanların 25'ini telef etmiş, 1'ini götürmüş, kayıp, 6'sı ise yaralı. Yetkililerden yardım bekliyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Yemen'in yeni başbakanı belli oldu
Yemen'in yeni başbakanı belli oldu
Zafer Partisi'nin Sırrı Süreyya göndermeli 'Sarı torba' paylaşımı tepki çekti
Zafer Partisi'nin Sırrı Süreyya göndermeli 'Sarı torba' paylaşımı tepki çekti
Yazı bekleyene güzel haber! Sıcaklıklar bu hafta 30 dereceye çıkacak
Yazı bekleyene güzel haber! Sıcaklıklar bu hafta 30 dereceye çıkacak
Giresun'da heyelan: Kara yolu ulaşıma kapandı!
Giresun'da heyelan: Kara yolu ulaşıma kapandı!
Shell, BP’yi satın almak için hazırlıkta
Shell, BP’yi satın almak için hazırlıkta
Bakan Yerlikaya duyurdu! İzinsiz "çakar" kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı
Bakan Yerlikaya duyurdu! İzinsiz "çakar" kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı
Sırrı Süreyya Önder bugün son yolculuğuna uğurlanacak! İşte cenaze programı
Sırrı Süreyya Önder bugün son yolculuğuna uğurlanacak! İşte cenaze programı
Nisan ayı enflasyon rakamları yarın açıklanacak
Nisan ayı enflasyon rakamları yarın açıklanacak
Katar'dan Netanyahu'nun açıklamalarına tepki
Katar'dan Netanyahu'nun açıklamalarına tepki
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic fenalaştı! ABD ziyareti yarıda kaldı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic fenalaştı! ABD ziyareti yarıda kaldı
İmamoğlu’ndan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı
İmamoğlu’ndan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı
Kırıkkale'de soba faciası: Yaşlı çift hayatını kaybetti
Kırıkkale'de soba faciası: Yaşlı çift hayatını kaybetti