Shell, BP’yi satın almak için hazırlıkta

Mali baskılarla karşı karşıya kalan BP için Shell’in devralma planı masada. Şirket, hisse düşüşünü beklerken danışmanlarıyla süreci şekillendiriyor. Shell, küresel enerji sektöründe gücünü artırmak için rakibi BP’yi satın alma seçeneğini değerlendiriyor. Görüşmeler erken aşamada, ancak iddialar güçlü.

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Enerji piyasalarında dalgalanmalar ve artan rekabetin gölgesinde, Avrupa’nın iki dev petrol şirketi hakkında çarpıcı bir iddia gündemde. İngiliz merkezli BP’nin mali baskılarla boğuştuğu bir dönemde, Hollandalı-İngiliz enerji devi Shell’in rakibini satın almak için hazırlık yaptığı öne sürüldü.

SHELL DANIŞMANLARIYLA HAREKETE GEÇTİ, RESMİ TEKLİF İÇİN UYGUN ZAMANI KOLLUYOR

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Shell, BP’yi satın alma olasılığını değerlendirmek üzere danışmanlarıyla birlikte kapsamlı bir hazırlık sürecine girdi. Ancak şirket, resmi bir teklif vermeden önce BP’nin hisse senedi fiyatlarında ve petrol piyasasında daha fazla gerileme yaşanmasını bekliyor.

Shell’in bu stratejisi, yalnızca BP’nin piyasa değerinin daha cazip bir seviyeye inmesini hedeflemiyor; aynı zamanda BP’ye başka bir alıcı çıkması halinde oluşabilecek rekabet senaryolarına karşı da ön hazırlık yapıyor.

SHELL'İN DEĞERİ BP'NİN NEREDEYSE İKİ KATI

Bir dönem birbirine denk görülen Shell ve BP arasındaki ekonomik uçurum, son yıllarda belirgin biçimde açılmış durumda. Shell’in piyasa değeri yaklaşık 149 milyar sterlinle BP’nin neredeyse iki katına ulaşmış durumda. Bu durum, Shell’in olası bir devralma için finansal açıdan güçlü bir konumda olduğunu gösteriyor.

SAWAN: “EVİMİZİ DÜZENE SOKMALIYIZ” DEDİ AMA KAPIYI AÇIK BIRAKTI

Shell CEO’su Wael Sawan, kısa süre önce Financial Times’a verdiği röportajda, BP’yi satın alma ihtimali sorulduğunda doğrudan bir onay vermekten kaçınarak, önceliğin Shell hisselerini geri almak olduğunu söyledi. Ancak aynı açıklamada, “evimizi düzene sokmalıyız” ifadesiyle büyük bir satın alma için henüz erken olduğunu ima etti. Shell sözcüleri de bu görüşleri teyit ederek, şirketin değer üretmeye ve operasyonel disiplini artırmaya odaklandığını vurguladı.

BP TASARRUFA GİDİYOR, YATIRIMCILAR BASKI YAPIYOR

Öte yandan BP cephesinde işler yolunda gitmiyor. Şirket, son dönemde düşen kârlılık ve yatırımcı güvenindeki kırılma nedeniyle radikal adımlar atma kararı aldı. CEO Murray Auchincloss, 2027’ye kadar 20 milyar dolarlık varlık satışı, harcama kesintileri ve hisse geri alımları içeren kapsamlı bir yeniden yapılandırma programı açıkladı. Bu hamlelerle yatırımcılara güven vermeyi amaçlayan BP, aynı zamanda strateji şefini de görevden aldı.

Reuters’a konuşan kaynaklara göre, bu görev değişimi aktivist yatırımcı Elliott Investment Management’ın baskısı sonucu gerçekleşti. Fonun BP’deki hisselerini %5’in üzerine çıkararak en büyük hissedarlar arasında yer alması, şirket üzerindeki etkisini artırdı.