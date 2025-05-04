Alzheimera karşı kefir dopingi! Kefirle hafıza kaybını durdur

Alzheimer ile mücadelede bütüncül yaklaşım büyük öneme sahip. Medipol Sağlık Grubu’ndan Hafıza Merkezi Diyetisyeni Beyza Tağraf, kefirin bağırsak iltihaplanmasını baskılayarak nöroinflamasyonun azaltılmasına katkı sağlayabileceğini belirtti. “Alzheimer’dan korunmak için yalnızca kefir yetmez, önce genel sağlık durumumuzu optimal seviyeye çıkarmamız gerekiyor” dedi.

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Alzheimer, günümüzde yaşlılıkla birlikte görülme sıklığı artan, zihinsel yetileri körelten ve hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren bir hastalık olarak öne çıkıyor. Bu zorlu süreçle mücadelede, yalnızca ilaç tedavisi değil; beslenme, fiziksel aktivite, sosyal ilişkiler ve zihinsel rehabilitasyon gibi birçok farklı alanda bütüncül bir yaklaşımla ilerlemek gerekiyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Diyetisyen Beyza Tağraf, son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalarda kefirin bağırsak iltihaplanmasını baskılayıcı etkisine dikkat çekti. Kefir’in Alzheimer’a karşı koruyucu bir gıda olabileceğini ifade etti. Ancak bu etkinin görülmesi için yalnızca kefir tüketmenin yeterli olmayacağını da vurguladı.

KEFİR, NÖROİNFLAMASYONU AZALTABİLİR

Bağırsakta iltihabının oluşumuna neden olan bazı maddelerin, kefir sayesinde baskılanabileceğini söyleyen Diyetisyen Tağraf, “Nöroinflamasyonu azaltmak, Alzheimer’dan korunmak ya da önlemek için iyi bir strateji aslında. Ancak buna ek olarak başka faktörlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer kefirden bu faydayı görmek istiyorsak, diğer sağlık koşullarımızı ve genel beslenmemizi optimal hale getirmemiz gerekiyor” dedi.

ALZHEIMER İLE MÜCADELEDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM ŞART

Alzheimer’ı, çatısında birçok deliği olan bir ev gibi düşünmemiz gerektiğini belirten Diyetisyen Tağraf, “Siz bu çatıyı tamir etmek istiyorsanız, tüm delikleri kapatmanız gerekir. İnflamasyon bunlardan sadece biri. Alzheimer’a neden olabilecek her faktörü hedef alan bir strateji geliştirmeliyiz. Bu noktada bütüncül tıbbın gücünü kullanmak, multidisipliner bir anlayışla ilerlemek çok önemlidir” diye belirtti.

KEFİR TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Alzheimer şüphesiyle gelen hastalarda yalnızca bir tedavi yöntemine odaklanmadıklarını belirten Diyetisyen Tağraf, “Bir yandan medikal tedavi uygulanırken, bir yandan da beslenme düzenleniyor. Uygunsa beyin uyarımları yapılıyor, bilişsel rehabilitasyon uygulanıyor. Bu noktada Alzheimer hastalarını doğru yönlendirmek büyük önem taşıyor. Kefir elbette faydalı ama etkisini görebilmek için genel sağlık halini iyileştirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

SAĞLIKLI YAŞAM ALZHEIMER RİSKİNİ AZALTIYOR

Daha sağlıklı beslenerek, fiziksel aktiviteyi artırarak ve zihinsel faaliyetleri destekleyerek beynin yaşlanma sürecinin yavaşlatılabileceğini söyleyen Diyetisyen Tağraf, “Alzheimer ile ilgili şu alışkanlığı edinmemiz gerekiyor: Şüphe varsa, hastaya yalnızca ilaç değil; sosyal, zihinsel, fiziksel tüm alanlarda destek sunmamız gerekiyor. Yani hastanın hayatına bütüncül bir şekilde dokunmalıyız. İşte bu yaklaşımla, kefirin olumlu etkisini de gerçek anlamda gözlemleyebiliriz” şeklinde konuştu.