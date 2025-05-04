Fatih Erbakan'dan ittifak sinyali! 3 partiyi işaret etti

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adaylığından geri adım atmayacağını söyledi. Cumhur İttifakı ile yeniden beraber hareket etmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Fatih Erbakan, "Bize gelmek isteyen herkese kapımız açık" mesajını verdi. Erbakan, ittifak yapabilecekleri 3 siyasi partiyi de açıkladı.

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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da partisinin genel merkezinde düzenlediği İl Başkanları Toplantısı öncesi gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı adayı olduğunu yineleyen Fatih Erbakan, seçimlerde ittifak yapabilecekleri partileri tek tek sıraladı.

"BİZE GELMEK İSTEYEN HERKESE KAPIMIZ AÇIK"

AK Parti'nin içindeki küskün milli görüşçülerin geri dönme ihtimaline ilişkin soruya cevap veren Fatih Erbakan, "Bize gelmek isteyen herkese kapımız açık. Partimizin bu büyüme ve katılımlarla ilgili potansiyeli yüksek. Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisiyiz. Üye sayısı ve oy oranı bakımından bu ortada. Türkiye'nin en büyük üçüncü partisiyiz. Bu nedenle büyüme potansiyeli her zaman var. Hedefimiz bu yıl sonunda 1 milyon üyeye ulaşmak." ifadelerini kullandı.

Erbakan konuşmasına şöyle devam etti:

CUMHUR İTTİFAKI'NA KAPILARI KAPATTI

Cumhurbaşkanı adaylığımızı ilan ettik. Bununla ilgili bir geri dönüş söz konusu değil. Cumhur İttifakı ile tekrardan bir birlikteliğin artık mümkün olmadığını net bir şekilde ifade ediyoruz.

YRP'NİN ÜYE SAYISINI AÇIKLADI

Baraj problemimizin olmadığını görüyoruz. Biz 520 bin üye ile yüzde 7 oy oranına ulaşmıştık yerel seçimde. Bugün 650 bin üye ile daha da yukarıda olduğumuzu düşünüyoruz."

"3 PARTİ İLE İTTİFAK YAPABİLİRİZ"

YRP'nin baraj sorunu olmamasına rağmen seçimlere daha güçlü şekilde girmek ve bir sinerji oluşmasını sağlamak için milletvekili seçimlerinde ittifak içinde olabileceklerinin sinyalini veren Fatih Erbakan, "Bunun içinde Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi olabilir. Bu partilerle ittifak kurma ihtimalimiz olabilir. Ama bu konuda şu ana kadar herhangi bir görüşme veya adımımız olmadı. İttifak olmasa da barajı aşma problemimiz yok." dedi.