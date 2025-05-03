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Rıza Çalımbay: Hedefimiz bu maç değildi

Rıza Çalımbay: Hedefimiz bu maç değildi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bizim gerçek hedefimiz bu maç değildi. Şu anda oynayacağımız 1 maçımız var, Bodrum FK ile. Kafamız, her şeyimiz orada" dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'a 4-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımabay, "Bizim gerçek hedefimiz bu maç değildi. Bu maçta bu kadar yememiz gerekiyordu. Bizim için önemli değil. Şu anda oynayacağımız 1 maçımız var, Bodrum FK ile. Kafamız, her şeyimiz orada. Bunun için de iyi bir şekilde geçirmeyi düşündük. Maçın başında gol yedik, sonra dağıldık. İkinci yarı arkadaşlar toparladı. O maçtan dolayı kendimizi veremedik" şeklinde konuştu.

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