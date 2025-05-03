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Abdullah Öcalan: Sırrı Süreyya Önder'in umudu asla yarım bırakılamaz

Abdullah Öcalan: Sırrı Süreyya Önder'in umudu asla yarım bırakılamaz

Abdullah Öcalan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı gönderdi

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İmralı Cezaevi'nde tutulan Abdullah Öcalan, 3 Mayıs’ta yaşamını yitiren siyasetçi, sinemacı ve yazar Sırrı Süreyya Önder için bir taziye mesajı gönderdi. Mesajda, Önder’in barış sürecindeki rolüne ve çok yönlü kimliğine vurgu yapıldı.

Abdullah Öcalan’ın mesajı söyle:

Sevgili Sırrı Süreyya Önder’in anısına,

Sevgili Sırrı Süreyya Önder’in vefatıyla kalbimize derin bir hüzün çöktü. Çok değerli bir insan, halkların gerçek bir evladıydı. Anadolu ve Türkmen geleneği büyük bir evladını yitirdi, coğrafyamızın bütün toplulukları ve halklarımız büyük bir yoldaşını kaybetti. Onun anısına büyük bir saygı duyuyorum. 27 Şubat’ta, son görüşmemizde yapacağımız çağrıya eklediğimiz son cümleyi elleriyle not almıştı ve bizzat okumak istemişti. Barış içinde bir arada yaşamak adına unutulmaz bir çalışkanlığı ve emekçiliği vardı. Yaşanan tüm olumsuzlukları olumluya çevirmek gibi ustaca bir hünere sahipti. Gerçek bir barış kimliği ve barış kültürüydü.

Barışın ve barış sürecinin hepimize kazandıracağını çok iyi biliyordu ve bu onun büyük özlemiydi. Bu umut asla yarım bırakılamaz. Hepimiz için mühim olan, bu ruhu barışa taşımak ve Sırrı Süreyya Önder’in adıyla taçlandırmaktır.

Bir kez daha anısına sonsuz bağlılığımı ifade ediyor; değerli ailesine, dostlarına, sevenlerine ve tüm halklarımıza başsağlığı diliyorum. 

Hepimizin başı sağ olsun.

Abdullah Öcalan 

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