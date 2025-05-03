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İYİ Partili Mehmet Aslan'ın Sırrı Süreyya Önder paylaşımına büyük tepki var

İYİ Partili Mehmet Aslan'ın Sırrı Süreyya Önder paylaşımına büyük tepki var

Sırrı Süreyya Önder'in ölüm haberinin ardından siyasetçilerden taziye mesajları gelirken, İYİ Partili Mehmet Aslan'ın ''Tam Türkçülük gününde Allah aldı canını'' şeklindeki paylaşımı büyük tepki çekti.

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DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 18 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Önder'in vefat haberi başta siyasi çevreler olmak üzere tüm kamuoyunda derin üzüntü yarattı.

"TAM TÜRKÇÜLÜK GÜNÜNDE ALLAH ALDI CANINI"

Önder'in ölümünün ardından birçok siyasetçi sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı. Bunlar arasında en dikkat çeken ise İYİ Parti üyesi Mehmet Aslan'ın paylaşımı oldu. Aslan paylaşımında "Allah taksiratını affetsin, tam Türkçülük gününde Allah aldı canını" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;

İYİ Partili Mehmet Aslan'ın Sırrı Süreyya Önder paylaşımına büyük tepki var - Resim: 0

Kısa sürede gündem olan paylaşım büyük tepki çekti.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
Yazıklar olsun sana...
Terbiyesiz...
Nasıl saf bir kötülük, nasıl berbat bir dil bu...
Sana diyecek söz bulamıyorum çok kötü bir insansın...
Bütün mesele insan olmak...
Bu nasıl bir terbiyesizlik...

İYİ Partili Mehmet Aslan'ın Sırrı Süreyya Önder paylaşımına büyük tepki var - Resim: 1

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