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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konu Kıbrıs davası olunca, soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konu Kıbrıs davası olunca, soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir

KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca, soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi Açılış Töreni'nde konuştu. 

"Hayat tarzı, kılık kıyafet, mezhep ve köken üzerinden insanlarımızı kutuplaştırmaya çalıştılar. Benzer senaryonun burada da sahnelenmek istendiği açıktır." ifadelerini kullanan Erdoğan şunları kaydetti:

Kıbrıs Türk halkının birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin zayıflatılmasına müsaade etmeyecek, sabırlı, serin kanlı ve aklıselim ile hareket edeceğiz.

Adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca, soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir.

Kıbrıs Türkü'nün kalkınmasının önüne set çekmek için yanıp tutuşanlar, karşılarında Türkiye'nin eşsiz dayanışmasını bulacaklardır.

Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün bedelini, şımarıkça davranarak çözümü tıkamanın faturasını artık hiç kimse Kıbrıs Türkü'ne ödetemez.

Ada'nın gerçeklerine uygun bir çözüm gelmedikçe bizim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni muhatap almamız, ticaret yapmamız mevzubahis olamaz.

Fitneciler, Kıbrıs Türkü'nün düşmanlarına gönüllü aparatlık yapanlar kaybedecek; KKTC, garantör ülke Türkiye'nin desteğiyle ilelebet payidar olacak.

"Prim vermeyeceğiz"

(Kıbrıs) Yeni bir müzakere süreci olacaksa, bundan böyle iki toplum arasında değil, egemen eşitlik içinde iki devlet arasında yürütülecektir.

Kıbrıs Türkü, engin basiret ve ferasetleriyle oynanmak istenen kirli oyunun farkındadır, hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyecek, provokasyonlara prim vermeyeceğiz."

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