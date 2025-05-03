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Türkiye Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verdi iddiasıyla ilgili Dışişleri'nden açıklama

Türkiye Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verdi iddiasıyla ilgili Dışişleri'nden açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

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Sözcü Keçeli, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Keçeli, "İsrail Başbakanı’nın uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir. Bu yönde bize iletilen bir talep de bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Yakalama emri çıkarılmıştı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin'de katliam yapan İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında savaş suçları ve insanlığı karşı suç nedeniyle yakalama emri çıkarmıştı.

Bu nedenle Netanyahu'nun uçuşlarını sadece, kendilerince "güvenli” ülkeler üzerinden yaptığı öğrenilmişti.

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