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İzmir'de bir evde yangın çıktı! Acı haber...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de bir evde yangın çıktı! Acı haber...

İzmir'in Tire ilçesinde müstakil evde çıkan yangında iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

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Kırsal Dallık Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından hayatını kaybeden Selim Kuzu'nun (40) cesedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kuzu'nun ağabeyi Mustafa Ali Kuzu (41) ise ağır yaralı olarak ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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