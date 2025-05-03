ABD Başkanı Trump, kendisini Papa olarak gösteren fotoğraf paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump'ı "Papa" olarak gösteren yapay zekayla üretilmiş fotoğraf, Başkan'ın kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Trump'ın kendisine ait sosyal medya platformu Social Truth'taki hesabından yaptığı paylaşımda herhangi bir yazı bulunmazken, Trump yapay zekayla üretilen fotoğrafta beyaz papa kıyafetiyle görünüyor.

Söz konusu görsel, Washington saatiyle 22.30'da yayınlanmasının ardından sosyal medya hesaplarında hızla yayıldı. Bundan yarım saat sonra aynı fotoğraf Beyaz Saray'a ait resmi X hesabından da paylaşıldı.

"Papa olmak isterdim" demişti

Trump, bu hafta Beyaz Saray'da bir gazetecinin yeni Papa'nın kim olmasını istediğiyle ilgili sorduğu soruya esprili bir dille cevap vererek, "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. Bilmiyorum. Bir tercihim yok. Ama şunu söylemeliyim ki New York adında bir yerden çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım ne olacak" ifadelerini kullanmıştı.