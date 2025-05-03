İsrail, Suriye'deki birçok bölgeyi vurdu

İsrail savaş uçakları, Şam, Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra'yı kapsayan en az 12 hava saldırısı düzenledi; hedefler arasında Haresta, Tel Mınin ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınları da yer aldı. Saldırılarda can kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.Abone ol
İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'ye hava saldırıları düzenledi. Şam'ın Haresta ile Tel Mınin bölgelerini hedef alan İsrail uçakları, Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra'daki hedeflere saldırdı.
EN AZ 12 SALDIRI
Bu kentlere düzenlenen en az 12 saldırıda can kaybına ilişkin, resmi makamlardan henüz bilgi paylaşılmadı.
İsrail uçakları dün de Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırı düzenlemişti.