Antalyaspor 3 puanı tek golle aldı

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Onvo Antalyaspor, sahasında Tümosan Konyaspor’u Ramzi Safuri’nin 62. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Konyaspor’da Blaz Kramer penaltıdan yararlanamazken, Melih İbrahimoğlu 86. dakikada kırmızı kart gördü.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Onvo Antalyaspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi ev sahibi ekip Ramzi Safuri'nin 62. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Konuk ekipte Blaz Kramer 45. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Öte yandan Tümosan Konyaspor'da Melih İbrahimoğlu 86. dakikada kırmızı kart gördü.
Akdeniz ekibi puanını 43 yaparken Tümosan Konyaspor ise 43 puanda kaldı.