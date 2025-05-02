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Antalyaspor 3 puanı tek golle aldı

Antalyaspor 3 puanı tek golle aldı

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Onvo Antalyaspor, sahasında Tümosan Konyaspor’u Ramzi Safuri’nin 62. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Konyaspor’da Blaz Kramer penaltıdan yararlanamazken, Melih İbrahimoğlu 86. dakikada kırmızı kart gördü.

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Onvo Antalyaspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi ekip Ramzi Safuri'nin 62. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Konuk ekipte Blaz Kramer 45. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Öte yandan Tümosan Konyaspor'da Melih İbrahimoğlu 86. dakikada kırmızı kart gördü.

Akdeniz ekibi puanını 43 yaparken Tümosan Konyaspor ise 43 puanda kaldı.

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