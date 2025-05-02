BIST 9.168
DOLAR 38,56
EURO 43,75
ALTIN 4.002,43
HABER /  GÜNCEL

Kırmızı bültenle aranan zanlılar Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan zanlılar Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya, Kosova ve Gürcistan’da yakalanan 4 firarinin Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Yerlikaya, “Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, bizden kaçamayacaklar. Bir bir geri getireceğiz” diyerek suçluların izlenmeye devam edeceğini vurguladı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan dört firarinin Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.Ç., Almanya’da yakalandı.

Yine kırmızı bültenle aranan Ö.A., Kosova’da ele geçirildi.

Ulusal seviyede aranan M.G. ve S.E.Ö., Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

'BİR BİR GERİ GETİRECEĞİZ'

Bakan Yerlikaya, “Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, bizden kaçamayacaklar. Bir bir geri getireceğiz" açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaasının tamamı şu şekilde:

Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede aranan Ş.Ç. Almanya'da ve Ö.A. Kosova'da, Ulusal seviyede aranan M.G. ve S.E.Ö. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalanıp ülkemize iade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve 
“Kooperatif Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.A. isimli şahıs Kosova'da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.

"Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.Ç. isimli şahıs, Almanya'da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.

"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından 4 yıldır ulusal seviyede aranan S.E.Ö. isimli şahıs,

Tasarlayarak Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma ve Suç Uydurma” suçlarından 2 yıldır ulusal seviyede aranan M.G. isimli şahıs, Gürcistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Efkan Ala’dan CHP’ye: Millete bedel ödeten müflis siyaset
Efkan Ala’dan CHP’ye: Millete bedel ödeten müflis siyaset
Ömer Çelik’ten ‘terörsüz Türkiye’ mesajı: Siyasi kaosa karşı bağışıklık sağlar
Ömer Çelik’ten ‘terörsüz Türkiye’ mesajı: Siyasi kaosa karşı bağışıklık sağlar
Garanti Mobil uygulaması çöktü mü? Açıklama geldi
Garanti Mobil uygulaması çöktü mü? Açıklama geldi
7,4 büyüklüğünde deprem oldu! Ülkede alarm, tsunami uyarısı verildi
7,4 büyüklüğünde deprem oldu! Ülkede alarm, tsunami uyarısı verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Polisin üzerine otobüs süren şuursuz zihniyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Polisin üzerine otobüs süren şuursuz zihniyet
Fiyatından yanına yaklaşılamayan etin üretimi de sert düştü
Fiyatından yanına yaklaşılamayan etin üretimi de sert düştü
Saçınız için argan yağı kullanın! Eğer soğuk kahve içiyorsanız da dikkat!
Saçınız için argan yağı kullanın! Eğer soğuk kahve içiyorsanız da dikkat!
Muhalefet dalga geçmişti diyen Erdoğan'dan Gabar petrol rakamları
Muhalefet dalga geçmişti diyen Erdoğan'dan Gabar petrol rakamları
Ülkede bir hastalık tekrar hortladı! Yıllar sonra ilk ölüm
Ülkede bir hastalık tekrar hortladı! Yıllar sonra ilk ölüm
Nisan 2025 enflasyonu ne kadar TÜİK pazartesi açıklayacak işte beklenen rakam
Nisan 2025 enflasyonu ne kadar TÜİK pazartesi açıklayacak işte beklenen rakam
Nisan 2025'de fiyatı en çok artan gıda ürünleri oldu limon fiyatları uçtu
Nisan 2025'de fiyatı en çok artan gıda ürünleri oldu limon fiyatları uçtu
RTÜK'ten KRT'ye Sultan 2. Abdülhamid incelemesi
RTÜK'ten KRT'ye Sultan 2. Abdülhamid incelemesi