Kırmızı bültenle aranan zanlılar Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya, Kosova ve Gürcistan’da yakalanan 4 firarinin Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Yerlikaya, “Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, bizden kaçamayacaklar. Bir bir geri getireceğiz” diyerek suçluların izlenmeye devam edeceğini vurguladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan dört firarinin Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.Ç., Almanya’da yakalandı.

Yine kırmızı bültenle aranan Ö.A., Kosova’da ele geçirildi.

Ulusal seviyede aranan M.G. ve S.E.Ö., Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

'BİR BİR GERİ GETİRECEĞİZ'

Bakan Yerlikaya, “Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, bizden kaçamayacaklar. Bir bir geri getireceğiz" açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaasının tamamı şu şekilde:

Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede aranan Ş.Ç. Almanya'da ve Ö.A. Kosova'da, Ulusal seviyede aranan M.G. ve S.E.Ö. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalanıp ülkemize iade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve

“Kooperatif Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.A. isimli şahıs Kosova'da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.

"Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.Ç. isimli şahıs, Almanya'da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.

"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından 4 yıldır ulusal seviyede aranan S.E.Ö. isimli şahıs,

Tasarlayarak Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma ve Suç Uydurma” suçlarından 2 yıldır ulusal seviyede aranan M.G. isimli şahıs, Gürcistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.