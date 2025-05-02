Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Polisin üzerine otobüs süren şuursuz zihniyet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu’nda konuştu. Erdoğan, sanal dünya bağımlılığının arttığına dikkat çekerek "Çocuklarımız sanal alemde çok zaman geçiriyor." dedi. Erdoğan, konuşmasında muhalefete de tepki gösterdi. Erdoğan, "Bir tarafta 'Bedava yapacağız' dedikleri suyun fiyatını 10 kat artırırken, diğer tarafta alkollü içki fiyatlarını indirmekten bahsediyorlar" dedi. Erdoğan muhalefet için 'şuursuz bir zihniyet' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu"nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Güçlü birey güçşü aileyi, güçlü aile güçlü milleti güçlü millet ise güçlü devleti meydana getirir. Sağlıksız bir toplumun güçlü olması asla mümkün değildir. Sııhhatli bir bünyenin en büyük düşmanlarından biri bağımlılıktır. Bu illetle mücadele hepimiz için hayati bir önem taşıyor. Özellikle gençlerimizin korunması çok ama çok mühimdir. Tütün ürünleri ve yasaklı maddelerden alkollü içeceklere internet ve ekran bağımlılığından kumar batanlığına karşı caydırıcı önlemler alıyoruz. Sadece 2024 yılında zehir tacirlerine yönelik 48 bin 590 operasyon düzenlendi. Evlatlarımızın canı sağlığı ve hayatı üzerinden para kazanmaya çalışan alçaklara nefes aldırmıyoruz.

"ÇOCUKLARIMIZ SANAL ALEMDE ÇOK ZAMAN GEÇİRİYOR"

Çocuklarımız ebeveynleri ile geçirdikleri zamandan daha fazlasını sanal alemde geçiriyor. Asli görev ailelere düşüyor. Sanal dünyanın kaotik yapısı bağımlılıkla mücadeleyi zorlaştırıyor. Sanal dünya bağımlılığı artıyor. Çocuklarımız sanal alemde çok zaman geçiriyor. Sanal bahis ve kumar girdabında boğulmuş nesiller görmek istemiyorsak alkol ve madde bağımlılığını bertaraf etmekte kararlıysak LGBT gibi sapkın akımlar toplum bünyemizi enfekte etmesin yeni kuşakları zehirlemesin diyorsak bu mücadeleyi hep birlikte omuz omuza vermek zorundayız.

"ALKOL TÜKETİMİ ÇAĞDAŞLAŞMA PROJESİ OLARAK LANSE EDİLDİ"

Ülkemizde alkol tüketimi çok yanlış bir şekilde on yıllar boyunca bir çağdaşlaşma projesi olarak lanse edildi. Milli içkimiz ayrandır dediğimiz için acımasızca eleştirildik. Sigara ile mücadeleyi önemsediğimiz için saldırıların hedefi olduk.

"Bir tarafta 'Bedava yapacağız' dedikleri suyun fiyatını 10 kat artırırken, diğer tarafta alkollü içki fiyatlarını indirmekten bahsediyorlar"

Alkolü sembolleştirme politikası muhalefet tarafından bugün bile devam ettiriliyor. Madem ucuzlatacak bir hizmet arıyorsunuz suyun fiyatını ucuzlatın da görelim. Kendisi de polisimizin üzerine araç süren otobüs süren şuursuz bir zihniyetten başka türlü davranmasını da beklemiyoruz."