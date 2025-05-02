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Muhalefet dalga geçmişti diyen Erdoğan'dan Gabar petrol rakamları

Muhalefet dalga geçmişti diyen Erdoğan'dan Gabar petrol rakamları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk açıkladığımızda muhalefet partilerinin her seçim öncesi 'petrol buluyorlar' diyerek alay ettiği Gabar'da günlük üretimimiz 81 bin varili geçti." dedi. Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden ilk elektriğin bu yıl sonunda verileceğini açıkladı. Erdoğan, "Nijer'de ruhsatını aldığımız altın sahalarından birinde de bu yıl içerisinde ilk üretime başlamayı hedefliyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamasına göre Türkiye Nwiöer'de ruhsat aldığı sahada bu yıl içinde ilk altın üretimine başlayacak.

Gabar'daki petrol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar'da çıkarılan petrol için de rakamlar verdi ve şunları söyledi;

"İlk açıkladığımızda muhalefet partilerinin her seçim öncesi 'petrol buluyorlar' diyerek alay ettiği Gabar'da günlük üretimimiz 81 bin varili geçti. Bugüne kadar Gabar'da, toplam değeri 2 milyar dolara yaklaşan 26 milyon varilin üzerinde üretim gerçekleşti.

-Arama ve üretim faaliyetleri için 540 kilometre uzunluğunda yeni yollar inşa edildi. Tabii bununla yetinmiyoruz, mevcut keşif alanlarındaki saha geliştirme faaliyetlerimizi 3 binden fazla personelle devam ettiriyoruz. Nihai hedefimiz olan günlük 100 bin varil petrol üretimine çok kısa bir süre içinde ulaşacağız. Gabar'daki çalışmalarla birlikte Türkiye geneli günlük petrol üretimimiz 2025 Mart sonu itibarıyla 135 bin varili aşarak yeni bir rekor kırdı. Yurt dışındaki petrol sahalarımızda da 40 bin varillik üretimimizi sürdürüyoruz. Sakarya gaz sahasında 1. fazı başarıyla tamamladık. 12 kuyuda 9.5 milyon metreküp gaz üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhalefet dalga geçmişti diyen Erdoğan'dan Gabar petrol rakamları - Resim: 0

"2028'de Sakarya'da 40 milyon metreküpü hedefliyoruz"

Karadeniz'deki doğalgaz çalışmalarına değinen Erdoğan, "2026'da faz 1 ve faz 2 toplamında 20 milyon metreküp üretim hedefliyoruz. 2028'de Sakarya'da 40 milyon metreküpü hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşınca konutların gaz ihtiyacının tamamını kendi kaynaklarımızla karşılıyor olacağız. Oruç Reis 3 boyutlu sismik arama faaliyetlerini sürdürüyor 4 bin 110 m2'lik alanın yüzde 90'ı taranmış durumda. Oruç Reis çalışmalarını bu ay içinde tamamlayacak. Bu çalışmalar olumlu neticelenirse sondaj çalışmasına geçeceğiz." dedi.

Somali'de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları

Somali'de önümüzdeki aylarda petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başlanacağını aktaran Erdoğan şunları söyledi: "Somali ile üretim paylaşım anlaşmaları 16 bin kilometkarelik 3 ayrı kara alanında çalışmalar yapılacak ve sondaj çalışmasına geçilecek. Keşif olursa stratejik iş birliği farklı bir boyut kazanacak. Enerjide dışa bağımlılığımız azalacak, yeni iş imkanları sağlanacaktır. Somali için yeni yatırımlar ve iş imkanları ile bu süreç kalkınmalarını daha da artıracaktır.

Muhalefet dalga geçmişti diyen Erdoğan'dan Gabar petrol rakamları - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale'de yüzer üretim platformumuz önümüzdeki yıl Sakarya sahasında göreve başlayacak." şeklinde konuştu.

"Yenilenebilir enerjide izin ve onay süreçlerini daha da kısaltacağız"

Tüm konutların enerji ihtiyacını rüzgar ve güneşten sağlayacak seviyeye geldiklerini belirten Erdoğan, "Bu gücümüzü 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Yenilenebilir enerjide izin ve onay süreçlerini daha da kısaltacağız. Yeşil iletim altyapısını oluşturacağız. " diye konuştu.

"Akkuyu'dan ilk elektriği bu yıl sonunda vereceğiz"

Cumhuriyetin en büyük enerji projesi olan Akkuyu'nun ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlananacağını duyuran Erdoğan, "Akkuyu'dan ilk elektriği bu yıl sonunda vereceğiz. Diğer reaktörlerin de tamamlanması ile 2028'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin tam kapasite çalışmasını öngörüyoruz. Bununla doğal gaz ithalatımız 7 milyar metreküp azalacak. 2 buçuk milyar dolarlık tasarruf anlamına geliyor bu da. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

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