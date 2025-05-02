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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan CHP'ye tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan CHP'ye tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere ana muhalefet partisinde ortaya çıkan vahim iddiaların üzerini 'cambaza bak' taktiğiyle kapatmak için görevlendirilen kim varsa her fırsatta İletişim Başkanlığımıza saldırıyor." ifadesini kullandı.

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Altun, sosyal medya hesabından, bazı CHP yöneticilerinin İletişim Başkanlığına yönelik açıklamalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Açıklamasında "CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere ana muhalefet partisinde ortaya çıkan vahim iddiaların üzerini 'cambaza bak' taktiğiyle kapatmak için görevlendirilen kim varsa her fırsatta İletişim Başkanlığımıza saldırıyor" ifadesine yer veren Altun, şunları kaydetti:

"CHP'nin en tepesinde yuvalanmış olan bu kara propaganda vazifelilerine bir kez daha seslenelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeride dışarıda hikayesini anlatan, argümanlarını savunan ve binlerce faydalı iletişim faaliyetinde bulunan İletişim Başkanlığımız, sizin kerameti kendinden menkul birtakım asılsız iddialarınızla lekelenecek değildir. Milletimiz yalanlarınızla, algılarınızla, manipülasyonlarınızla mücadele eden kurumumuza sahip çıkmakta, ortaya attığınız saçmalıkları çürütürken bizlere sonuna kadar desteklerini ifade etmektedir. Kara propagandada bir dünya markası olarak siz yolsuzlukları, usulsüzlükleri, tacizleri akla hayale gelmeyen kombinasyonlarla aklamaya çalışmaya devam edebilir; kameraya bandı çorbayla, valizi jammerla eşleştirip milletin aklıyla alay edercesine açıklamalar yapmayı sürdürebilirsiniz. Biz de her zaman olduğu gibi iftira kampanyalarınıza karşı hakikati kuşanıp mücadelemize devam edeceğiz."

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