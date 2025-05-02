Shell 2025 yılın ilk çeyrek karını açıkladı! Bu yılın karı beklentileri aştı

Shell'in yılın ilk çeyreğindeki net kârı, yıllık bazda yüzde 28 düşmesine rağmen piyasa beklentilerini aşarak 5,58 milyar dolar oldu.

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Enerji sektörünün dev şirketi Shell, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını yayımladı. Shell bu dönemde 5,58 milyar dolar net kar elde etti.

Piyasa beklentisi Shell'in bu dönemdeki karının yaklaşık 4,96 milyar dolar olacağı yönündeydi. Böylece, Shell'in bu dönemdeki kârı beklentilerin yaklaşık yüzde 13 üzerinde gerçekleşti. Şirketin net kârı 2024’ün aynı çeyreğine göre ise yüzde 28 geriledi.

Daha düşük amortisman ve daha düşük maliyetler Shell'in ilk çeyrekteki kazançlarını dengeledi. Shell, petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen gelecek üç ay için ek 3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını da açıkladı. Böylece şirket, art arda 14 çeyreklik en az 3 milyar dolarlık hisse alımı gerçekleştirecek.