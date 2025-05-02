Altın fiyatlarının 15.30'da beklediği haber! Çok kritik ABD istihdam dışı verileri
Altın fiyatları bu hafta iniş ve çıkışlarla kırılma gününe vardı. Yatırımcısı altın fiyatları düştüğünde almak için fırsat kollarken, satmak isteyenler ise yükseliş bekliyor. Bugün altın fiyatları güne yükselişle başlasa da gözler saat 15.30'daki verilerdeydi. Beklenen veriler açıklandı. ABD Tarım dışı istihdam verileri beklenenden yüksek oldu.
Altın fiyatları ve Piyasaların gözü kulağı bugün saat 15.30'daki ABD verilerindeydi... Altın fiyatları için uzmanlar bu anı kırılma anı olarak tanımlıyordu. Tüm piyasanın beklediği ABD tarım istihdam dışı verileri saat 15.30'da açıklandı. Veriler beklentilerden yüksek oldu. Bunun ABD borsalarına yansıması olumlu oldu.
Altın fiyatları ne kadar?
Gram altının fiyatı saat 15.00 itibariyle 4.050 lira. Çeyrek altın 6.622 TL, yarım altın 13.254 lira, tam altın ise 26.757 lira. Altının ons fiyatı ise 3.262 dolarda... Altın fiyatlarında bugün yüzde 0.1 ile yüzde 1.13 arasında yukarı yönlü değişim görüldü. Şimdi gözler saat 15.30'da...
Saat 15.30'da beklenen açıklama geldi
Altın fiyatları günlerdir bugün ABD'den gelecek olan kritik veriyi bekliyordu. Saat 15.30'da beklenen ABD'nin tarım dışı istihdam verisi açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam Nisan ayında 177 bin artış kaydederek piyasa beklentilerini aştı. Beklenti artışın 138 bin olması yönündeydi. ABD'de işsizlik Nisan'da %4,2 oldu; beklenti %4,2 yönündeydi. Önceki dönem ile aynı oldu. ABD'de ortalama saatlik kazançlar Nisan'da aylık %0,2 arttı; beklenti %0,3; önceki %0,3 oranındaydı. Ortalama saatlik kazançlar yıllık bazda ise %3,8 arttı; beklenti %3,9; önceki %3,8 oranındaydı.
Kritik veri sonrası altın fiyatları şöyle;
Saat 15.30'da açıklanan ABD Tarım dışı istihdam verileri beklentileri aşarken ABD borsaları bunu olumlu karşıladı. ABD'de S&P 500 ve Nasdaq 100 vadelileri %0,8 yükseldi. Türkiye'de ise altın fiyatları saat 15.40 itibariyle şöyle:
Gram altın fiyatı 4.039 TL, altının ons fiyatı 3.262 dolar. Çeyrek altın fiyatı 6.602 lira.