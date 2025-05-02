Altın fiyatlarının 15.30'da beklediği haber! Çok kritik ABD istihdam dışı verileri

Altın fiyatları ve Piyasaların gözü kulağı bugün saat 15.30'daki ABD verilerindeydi... Altın fiyatları için uzmanlar bu anı kırılma anı olarak tanımlıyordu. Tüm piyasanın beklediği ABD tarım istihdam dışı verileri saat 15.30'da açıklandı. Veriler beklentilerden yüksek oldu. Bunun ABD borsalarına yansıması olumlu oldu.