Hollanda'da öldürülen Cemil Önal mı açıklandı? Sır kasetleri ifşa edecekti deniyor

HOLLANDA'da bir otelin önünde işlenen suikastte ölen kişinin Cemil Önal olduğu doğrulandı. Dün akşam işlenen cinayet için henüz bir gözaltı yapılmadı. Hollanda Polisi, saldırganın eşkalini de paylaştı: 1.80 boylarında, iri yapılı, sakallı ve siyah kıyafetli bir erkek. Cemil Önal kayıp 5 kaset açıklaması ile gündem olmuştu.

Abone ol

Kuzey Kıbrıs'ta 2022'de yapılan saldırıda öldürülen kumarhane ve otel işletmecisi Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Dün akşam düzenlenen saldırıda ölen kişinin kimliği uzun süre açıklanmadı. Hollanda polisi bugün yaptığı resmi açıklamada saldırganın eşkalini de duyurdu.

Hollanda polisi doğruladı

Cemil Önal, 1 Mayıs 2025’te Hollanda’nın Den Haag kentinde, Rijswijk’teki Hoevevoorde Oteli’nin terasında silahlı saldırıya uğradı. Yakın mesafeden vurularak öldürülen Cemil Önal cinayeti Hollanda polisinin resmi açıklaması ile doğrulandı. Polis, isim vermeden cinayeti teyit etti ve resmi sitesine şu açıklamayı koydu;

-"Polis, 1 Mayıs Perşembe günü Rijswijk kentinde meydana gelen ölümcül silahlı saldırıya tanık olan kişileri arıyor. Saat 17.45 sularında, Rijswijk’teki Van Vredenburchweg üzerindeki bir otelin önünde silahlı saldırı gerçekleşti. Türkiye uyruklu 41 yaşındaki bir adam olay yerinde hayatını kaybetti".

Katilin eşkali verildi

Hollanda Ulusal Polisi Cemil Önal'ın katilinin '1.80 boylarında, normalden iri yapılı, sakallı ve siyah kıyafetli bir erkek" olduğunu açıkladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken polisin zanlıyı aradığı duyuruldu.

Sırları ifşa edecekti deniyor

Halil Falyalı'nın muhasebecisi olan Cemil Önal'a yakın isimler, bazı yapıların sırlarını da ifşa etmek üzere olduğunu paylaştı. Bu iddialar arasında bazı kasetlerin olduğu belirtiliyor.



Cemil Önal kimdir neden önemli?

Halil Falyalı’nın finans müdürü ve yakın adamı Cemil Önal, Hollanda’da Aralık 2023’te yakalanarak tutuklandı. Falyalı’nın 8 Şubat 2022’de KKTC’de öldürülmesiyle ilgili olarak şüpheli sıfatıyla aranıyordu. 120 sayfalık ifade ile itirafçı olan Cemil Önal, Hollanda'da 16 ay hapis yatıp serbest kaldı. Cemil Önal için Türkiye kırmızı bülten çıkarmıştı.